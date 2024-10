Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown – RocketBeans vertreten Deutschland bei Speedrun-Event

Nintendo gibt die Teilnehmer der Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown auf der Paris Games Week bekannt. Auf dem Retro-Speedrun-Event treten die RocketBeans für Deutschland an. Auch die Namen der Kontrahenten stehen bereits fest.

Spiele und Teams für den Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown stehen fest

In insgesamt 4 Spielen müssen sich die Teilnehmenden auf dem NES beweisen. Gespielt wird die Nintendo World Championships: NES Edition, die insgesamt 13 Spiele beinhaltet.

Die insgesamt 8 Teams des Nintendo-Events im Rahmen der Paris Games Week unterteilen sich dabei in zwei Gruppen. Die Spiele, in denen die sich dann messen müssen, sind:

Mario Bros. 2

Zelda II – The Adventure of Link

Super Mario Bros. 3

Kirby’s Adventure

Die Teamaufstellung der Streamer lautet wie folgt:

• Rocket Beans (Deutschland)

• Mynthos (Frankreich)

• RayBacon (Spanien)

• Josephyr (Vereinigtes Königreich)

• Vikingplays (Italien)

• AnnieFuchsia (Schweden)

• Seto (Polen)

• Samora (Niederlande)

Das Event kann live via Youtube auf dem Nintendo Kanal am 26. Oktober um 16 Uhr verfolgt werden.

Quelle: Nintendo

Bild 2024 © Nintendo