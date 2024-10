Gewinnspiel – Wir verlosen 2x den neuen Teil ‚A Quiet Place: Tag Eins‘ als Blu-ray (Paramount Pictures)

A Quiet Place: Tag Eins ist der neuste Teil des bahnbrechenden Universums über eine Welt, in der Schweigen überlebenswichtig ist. Fans erleben den ersten Tag der Invasion von tödlichen Kreaturen, die bei ihrer Jagd auf Geräusche reagieren und das an einem der lautesten Orte der Welt: New York City. Lupita Nyong’o und Joseph Quinn überzeugen mit einer emotionalen und fesselnden Darstellung zweier Fremder, die sich auf eine furchteinflößende Reise durch die gespenstisch still gewordenen Straßen Manhattans machen.

In allen Versionen kommen Fans in den Genuss von spannendem und brandneuem Bonusmaterial und erhalten einen Einblick hinter die Kulissen. Wie wurde die bildgewaltige New York-Attacke gedreht? Und wie wurde das gigantische Manhattan-Set gebaut, welches für den Dreh zerstört wurde? Das alles und noch viel mehr erfährt man im Bonusmaterial. Neben Kommentaren der Filmschaffenden sind auch entfallene und erweiterte Szenen zu sehen.

Tag Eins: Anfänge und Enden – Kommentar von John Krasinski, Cast und Crew sowie Regisseur Michael Sarnoski, der das charakterfokussierte Prequel verantwortete In der Stadt: Chaos In Chinatown* – Einblick hinter die Kulissen, wie Manhattan aus dem Nichts nachkonstruiert und schließlich zerstört wurde, mit Kommentaren von bekannten und neuen Crew-Mitgliedern Der Exodus: Gegen die Gezeiten – Blick hinter die Kulissen der Exodus-Szene, mit über hundert Komparsen und einem cleveren Mix aus praktischen und visuellen Effekten Der lange Weg: Monster in Midtown – Katze Frodo und die Tiertrainer:innen geben einen Einblick in die tierische Performance und Details zu Sam, Eric und Frodos Weg durch die Stadt Pizza zum Ende der Welt* – Cast und Crew beantworten die Frage, warum die Suche nach Pizza während eines Weltuntergangs emotional an die Menschlichkeit appelliert Entfallene und erweiterte Szenen

*nur auf Blu-ray und 4K UHD enthalten

A Quiet Place: Part III Wie soll deiner Meinung nach ein dritte A Quiet Place-Film aussehen? Wo soll er spielen und was genau sollte im Fokus stehen? Sequel oder Prequel?

