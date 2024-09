Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered – Nach 25 Jahren wieder eintauchen in die Vampirgeschichte

Damit haben viele nicht gerechnet, doch Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered wurde angekündigt und schickt uns zurück nach 1999, wo Soul Reaver 1 erschien. Bereits Ende diesen Jahres können wir erneut in Raziels Haut schlüpfen und uns auf einen Rachefeldzug gegen Kain begeben.

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered erscheint im Dezember

Wer die Originalspiele nicht kennt, hier eine kleine Zusammenfassung: Eigentlich ist Soul Reaver der zweite Teil der Legacy of Kain-Reihe, 1996 kam mit Blood Omen der erste Teil heraus. In Soul Reaver spielen wir als Raziel, einer von sechs Statthaltern des Vampirfürsten Kain, Namensgeber für diese Spielereihe. Da Raziel es erstaunlicherweise schafft, vor Kain eine neue Metamorphose zu durchlaufen und ihm Flügel wachsen, ergreift die Eifersucht Kain. Er reißt Raziel die Flügel heraus und verbannt ihn in den Seelenstrudel. Dort kann Raziel jedoch entkommen und ausgestattet mit neuen Fähigkeiten lüstet es ihn als Racheengel nun nach Seelen, besonders der von Kain.

Soul Reaver 2 setzt genau am Ende von Teil 1 an. Es wird hier also eine zusammenhängende Geschichte in zwei Spielen erzählt, die aber auch spielerisch überzeugen konnten. Es ist ein klassisches Action-Adventure, der Clou ist jedoch, dass Raziel zwischen der materiellen Welt und einer spektralen Welt wechseln kann, um neue Wege zu finden.

Das Remaster wird die Grafik des Spiels komplett erneuern und modernisieren, einige Vergleichsszenen können wir bereits im Trailer bewundern. Am 10. Dezember können wir uns dann wieder in die Welt von Nosgoth eintauchen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Aspyr

Keine Produkte gefunden.

Quelle: Sony