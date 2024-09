Ghost of Yōtei – Das ist der Nachfolger von Ghost of Tsushima

Auf der State of Play vom 24. September wurde überraschend Ghost of Yōtei angekündigt. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des Erfolgstitels Ghost of Tsushima, welcher 2020 als letzter großer Titel für die Playstation 4 erschien. Und auch wenn dies nun eine Fortsetzung ist, so ist doch einiges sehr anders.

Ghost of Yōtei spielt 400 Jahre später

Ghost of Tsushima spielte im Jahr 1274, wo wir Jin Sakai bei seinem Rachefeldzug um die Insel Tsushima begleiteten. Und auch im Nachfolger werden wir jemanden begleiten, allerdings nicht Jin, denn das neue Spiel wird eine Geschichte von 1603 erzählen. Schauplatz ist die Gegend um den Berg Yōtei, ein Vulkan auf der japanischen Insel Hokkaido.

Diesmal schlüpfen wir in die Rolle einer Frau namens Atsu, welche sich bereits einen solch großen Namen gemacht hat, dass sie per Steckbrief von allen Ronin in der Gegend gesucht wird. Doch auch wenn ihre charakteristische Kopfbedeckung, mit welcher sie auf dem Steckbrief auch abgebildet ist, sie jederzeit entlarvt, stört sie sich daran kaum.

Der Trailer besteht zum Großteil aus cinematischen Sequenzen, es sind aber auch ein paar Gameplayschnipsel zu erkennen. Es kann wohl wieder auf ein Arsenal an Waffen zurückgegriffen werden. Natürlich sind Katanas wieder am Start, wir erkennen aber auch ein paar andere Waffen, darunter auch eine Flinte.

Ghost of Yōtei wird 2025 exklusiv für die Playstation 5 erscheinen.

