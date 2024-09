Vorschau: The Edge of Allegoria – Eine stundenlange Nostalgiereise für Erwachsene (gamescom 2024)

The Edge of Allegoria ist ein von klassischen Handheld-Games unserer Kindheit inspiriertes RPG und Erstprojekt von Button Factory Games. Hier findet eine herrlich selbstironische Nostalgiereise in eure Kindheit statt und wir durften uns auf der gamescom 2024 erstmals ein Bild vom Indie-2D-RPG machen.

Werdet der Stärkste in Allegoria!

Optisch erinnert The Edge of Allegoria stark an eine beliebte Klassiker-Reihe aus unserer Kindheit, doch hier handelt es sich nicht um einen billigen Abklatsch. Ihr zieht zwar alleine in die weite Welt hinaus und begegnet dort einigen Monstern, die ihr bekämpfen müsst. Allerdings lasst ihr nicht für euch kämpfen – Ihr selbst stellt euch den Gefahren. Zur Auswahl stehen euch dazu 96 verschiedene Waffen mit einzigartigen Skills. Zwar könnt ihr diese Skills zunächst nur anwenden, wenn ihr die entsprechende Waffe tragt, doch sobald ihr die Waffe zu 100% gemeistert habt, gehen ihre Fähigkeiten auf euch über und ihr könnt sie anwenden, auch wenn ihr eine neue Waffe ausgerüstet habt. So könnt ihr nach und nach euer Fähigkeiten-Repertoire erweitern und mächtige Kettenangriffe starten. Hierbei könnt ihr euren eigenen Kampfstil finden und ihn mit dem Meistern verschiedener Waffen verfeinern. Das rundenbasierte Kampfsystem folgt also zwar dem altbekannten Muster, das Erlernen der verschiedenen Skills setzt aber neue Akzente.

Insgesamt warten auf euch 145 verschiedene Monstertypen, 41 Bosskämpfe, 31 Dungeons und 6 Göttliche Wesen. Zudem kommen noch eine Vielzahl an verschiedenen Biotope, zahlreiche Quests und Geheimnisse, die es auf eurer Reise zu entdecken gibt, auf euch zu. Das ergibt zusammen knapp 30 Spielstunden. Alleine das Ablaufen der gesamten Map dauert gut eine Stunde.

Ein Handheld für Erwachsene

Sagte ich eben übrigens, dass ihr alleine loszieht? So ganz stimmt das zum Glück nicht. Ihr könnt euch eines von 10 Haustieren aussuchen, das euch begleiten wird und mit dem ihr schnellreisen könnt. Und an das Wichtigste wurde natürlich auch gedacht: Ihr könnt euer Haustier streicheln!

Auch wenn The Edge of Allegoria nach den beliebten Handheld-Games aus eurer Kindheit aussieht und niedliche Features enthält, so ist das Spiel definitiv nichts für Kinder. Das Spiel nimmt sich zwar selbst überhaupt nicht ernst, geizt aber auch nicht mit ordentlich Schimpfwörtern und Flüchen. Auch sehen die NPCs nicht alles so rosarot, womit sich alle Mittzwanziger und -dreißiger wahrscheinlich sehr gut identifizieren werden. Der Humor von The Edge of Allegoria ist on point und spricht aus, was vermutlich alle in manchen Situationen einfach denken. In manchen Interaktionen mit NPCs braucht ihr also durchaus ein dickes Fell, da sie euch einen unerwarteten Reality-Check verpassen könnten.

The Edge of Allegoria erscheint Ende des Jahres auf Steam. Wer so lange nicht warten möchte, kann jetzt schon die Demo anspielen.

Angebot Handheld Spielkonsole, Retro Handheld Konsole Mit 500 Klassischen Fc Spielen, Retro Game Console Für Zwei Spieler Spiele Und Tv-Ausgang, Geburtstagsgeschenk für Jungen, Mädchen, Kinder 【500 klassische Retro-Spiele】Diese handgehaltene Mini-Retro-Konsole umfasst 500 nicht wiederholende beliebte klassische Spiele und deckt Puzzle-, Abenteuer-, Kampf-, Intelligenz- und Lernspiele mit Spielrationalität wie Gedächtnis, Mathematik und Logik ab.

【Perfektes Geschenk für alle Altersgruppen】Perfekte Wahl als Geschenk für Kinder, Jungen, Mädchen, Erwachsene, Familie, Freunde an Geburtstagen, Weihnachten, Neujahr und anderen Feiertagen. Interaktive Unterhaltung in Spielen und Wettbewerben verbessert die Eltern-Kind-Interaktion.

【Unterstützung für TV-Anschluss】Die Spielkonsole kann über ein AV-Kabel mit dem Computer verbunden werden, um einen größeren Bildschirm zu genießen. Das Produkt enthält einen Host mit Knöpfen und einem separaten Griff, der Zwei-Personen-Kämpfe ermöglicht.

【Einfach zu transportieren】Tragbare Mini-Handheld-Spielmaschine, mikromatte Qualität, leichtes und dünnes Gehäuse, ergonomisches Design, einfach zu tragen. Sie können die Spiele jederzeit und überall genießen

【Akku 1020 mAh】Retro-Spielkonsole verfügt über einen eingebauten 1020mAh Lithium-Akku mit hoher Kapazität, der 6-7 Stunden durchhält und in einem Zyklus wieder aufgeladen werden kann, was die Benutzung einfach und sicher macht; klein und leicht zu tragen, können Sie überall spielen, nehmen Sie es mit auf Geschäftsreisen, Reisen, Camping oder andere Outdoor-Aktivitäten, so dass fragmentierte Zeit nicht mehr langweilig ist.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.