Nintendo Switch Sports – Bald werden wieder Körbe geworfen

Nintendo Switch Sports bekommt zwei Jahre nach dem letzten Update eine weitere neue Sportart dazu. 2022 wurde Golf hinzugefügt, welches es bereits seit dem allerersten Wii Sports gab, nun kommt eine weitere Disziplin hinzu, welche es vorher schon in Wii Sports Resorts geschafft hat: Basketball.

Das Basketball von Nintendo Switch Sport wird deutlich aktiver als noch in Wii Sports Resort

Wir erinnern uns, wie Basketball in Wii Sports Resort funktionierte, es gab zwei verschiedene Variationen: Der Drei-Punkte-Wurf und ein 3-gegen-3. Im Drei-Punkte-Wurf musste man von außerhalb des Halbkreises so viele Körbe wie möglich in einer vorgegebenen Zeit werfen, das 3-gegen-3 erklärt sich von selbst. Allerdings waren beide Spiele etwas statisch, das wird auf der Switch anders sein.

Im Grunde wird es die beiden Varianten auch wieder geben, außer dass aus dem 3-gegen-3 ein 2-gegen-2 wird. Außerdem sind die Bewegungsmöglichkeiten der Figuren deutlich freier. Außerdem könnt ihr auch online gegen andere Spieler*innen antreten.

Der Weitwurf ist auch nach dem gleichen Schema wie noch bei Wii Sports Resort: So viele Körbe in der vorgegebenen Zeit werfen wie möglich. Eine weitere Abwandlung davon ist aber, dass ihr nun auch mit bis zu vier Spieler*innen gleichzeitig werfen könnt. So könnt ihr euren Gegner*innen auch Körbe wegnehmen.

Das Basketball Update wird kostenlos veröffentlich und soll noch in diesem Sommer erscheinen.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo