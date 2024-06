Super Mario Party Jamboree – Das bislang größte Mario Party erwartet uns

Die Nintendo Direct hat durchaus einige Überraschungen für uns parat gehalten. Eine davon war Super Mario Party Jamboree. Der neueste und wahrscheinlich umfangreichste Teil der Mario Party-Reihe verspricht neben jeder Menge neuen Inhalten einfach ganz viel Brettspielspaß. Wir haben für euch die wichtigsten Infos zum großen Party-Spaß zusammengefasst.

Neue Bretter, neue Minispiele und Online Wettkämpfe

Die bislang erfolgreiche Mario Party Formel scheint auch bei Super Mario Party Jamboree anklang zu finden. Jede Menge Charaktere aus dem Mario Universum jagen sich gegenseitig über das Spielbrett und treten in den unterschiedlichsten Minispielen gegeneinander an. Im ersten veröffentlichten Trailer sehen wir unter anderem ein Einkaufszentrum, wo Sterne zum Schnäppchenpreis ergattert werden können. Auch eine Rennstrecke, wo die Charaktere in Autos zum Ziel düsen ist mit von der Partie. Das klassische Urlaubsfeeling vermittelt die Goomba Lagune inklusive Vulkanausbrüche. Auch Bowser und der Wiggler bekommen ihr eigenes Spielbrett.

Außerdem kehren mit Marios Regenbogenschloss und dem Western Land zwei bereits bekannte Spielbretter aus Mario Party 1 und 2 zurück. Die wohl größte Neuerung ist der umfangreiche Online Modus Koopathlon. Hier könnt ihr euch mit bis zu 19 weiteren Spielerinnen und Spielern messen und in den unterschiedlichsten Minispielen gegeneinander antreten. Es bleibt abzuwarten welche weiteren Modi, Spielbretter und Minispiele uns in Super Mario Party Jamboree ab dem 17. Oktober 2024 erwarten. Wir freuen uns!

Quelle: Nintendo of America via YouTube

Titelbild: © 2024 Nintendo