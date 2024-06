Gewinnspiel – Wir verlosen 2×2 Freikarten für ‘Bad Boys: Ride or Die’ & T-Shirts (Kinostart: 05. Juni 2024, Sony Pictures)

Diesen Sommer kehren die beliebtesten bösen Jungs der Welt zurück mit ihrer inzwischen ikonischen Mischung aus atemberaubender Action und unverschämtem Witz. Doch dieses Mal ist etwas anders: Diesmal sind die besten Jungs, die Miami zu bieten hat, auf der Flucht.

Adil & Bilall führten Regie bei dieser Actionkomödie. Das Drehbuch stammt von Chris Bremner und Will Beall. Produzenten sind Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman und Doug Belgrad. Executive Producers sind Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter, Jon Mone, Chris Bremner und Martin Lawrence. Die Hauptrollen spielen Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Rhea Seehorn sowie Tiffany Haddish und Joe Pantoliano.

© 2024 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Kinostart: 05. Juni 2024

Was gibt es zu gewinnen?

Du als Bad Boy im Kino Wir verlosen zusammen mit Sony Pictures Entertainment Deutschland 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm ‘Bad Boys: Ride or Die’. Gewinner:in 01-02: je 2x Freikarten für den neuen Kinofilm ‘Bad Boys: Ride or Die’ (beim Einlösen sind die lokal gültigen Bedingungen zu beachten) (dieser wird unmittelbar direkt am 14. Juni 2024 per E-Mail an den Gewinner / die Gewinnern versendet) plus ein T-Shirt in der Größe L (dieses wird per Post nachträglich versendet). Bad Boys for Life [dt./OV] Amazon Prime Video (Video-on-Demand)

Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens (Schauspieler)

Adil & Bilall (Regisseur) - Will Smith (Produzent)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Lieblings-Bad Boy Welchen der bisherigen drei Filme aus der Bad Boys-Reihe findest Du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 13. Juni 2024. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Entertainment Deutschland für die Bereitstellung der Preise.