Nintendo Switch 2 – Das Warten hat endlich ein Ende

Das ist sie also, die Nintendo Switch 2. Ein großes Geheimnis war Nintendos neue Konsole ja nicht wirklich, bereits mehrfach hatten verschiedene Quellen sie bereits geleaked. Doch es ist natürlich etwas anderes, ein offizielles Ankündigungsvideo von Nintendo mit eigenen Augen zu sehen. Und dabei fallen bei genauerer Analyse mehrere Details auf.

Die Nintendo Switch 2: Größer, schicker, besser

Der Trailer ist sehr clever aufgezogen. Er beginnt mit einer normalen Switch, welche sich langsam in ihre Nachfolgerkonsole verwandelt. Dabei können ein paar Dinge festgestellt werden. Die Konsole ist zum Beispiel im einiges größer als noch die erste Switch. USB-C-Anschlüsse befinden sich jetzt sowohl oben als auch unten an der Konsole und die Joy Cons werden nun nicht mehr von oben in die Switch hineingeschoben, sondern seitlich angesteckt. Hinzu kommt ein neuer Aufsteller an der Rückseite, neue Knöpfe (von denen wir die Funktionen noch nicht kennen) und natürlich eine neue Docking-Station.

Nun fallen aber im Trailer auch ein paar Sachen auf, die besonders zur Spekulation einladen. So gibt es eine Szene, in welcher die Joy Cons auf der Seite über einen Tisch fahren. Lange war ja spekuliert worden, ob es eine Art Funktion geben soll, die wie eine Computermaus funktioniert. Gibt Nintendo den Gerüchten hier Recht?

Und dann wäre da ja noch das Spiel, das gezeigt wird. Es ist Mario Kart, soviel ist klar, doch welches Mario Kart? Etwa ein ganz neuer neunter Teil? Die Strecke, die zu sehen ist, ist jedenfalls neu. Das heißt aber nicht, dass Nintendo nicht eine weitere Version von Mario Kart 8 herausbringen kann.

Da heißt es nun also abwarten, denn viel mehr Infos hat Nintendo nicht gegeben. Einzig dass man Spiele der Switch auch auf der Switch 2 spielen kann (mit ein paar bestimmten Ausnahmen) und dass die Konsole noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird verraten.

Doch Nintendo hat auch bereits angekündigt, wann es neue Infos geben wird. So dürfen wir uns auf den 2. April freuen, denn da wird eine Nintendo Direct ausgestrahlt. Wahrscheinlich werden wir da auch neben technischen Daten der Nintendo Switch 2 auch endlich etwas über die ersten Spiele erfahren. Wir bleiben natürlich am Ball.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo