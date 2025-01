Donkey Kong Country Returns HD – Ein letztes affiges Abenteuer auf der Switch

Wir wissen nicht, ob es Absicht von Nintendo war, dass Donkey Kong Country Returns HD am gleichen Tag erscheint, an dem die Nintendo Switch 2 angekündigt wird. Aber wir haben ja bereits bei der Ankündigung der HD-Version eines 15 Jahre alten Spiels gesagt, dass der Switch wohl so langsam die Luft ausgeht. Jetzt heißt es also ein letztes Mal mit Donkey und Diddy auf der Switch herumhüpfen.

Neue Konsole, alter Spielspaß mit Donkey Kong Country Returns HD

Wir können euch nicht sagen, ob es sich lohnt, ein Spiel von 2010 für 60 € noch einmal zu kaufen. Was wir euch aber sagen können, dass es jeder, der dieses Spiel bisher noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall tun sollte. Donkey Kong Country Returns ist ein Jump’n’Run-Meisterwerk mit spaßigen, toll gestalteten Leveln, der richtigen Prise Herausforderung und vielen versteckten Geheimnissen. Zudem bedient sich die HD-Version an dem 3DS-Release, in welchem noch ein paar zusätzliche Level enthalten waren.

Neu in der HD-Variante ist zum einen, zur Überraschung aller, die aufgehübschte Grafik. Außerdem kommt ein vereinfachter Modus ins Spiel, ähnlich wie der Cranky Modus im Port von Tropical Freeze. Hier gibt es zusätzliche Herzen und Items. um eventuell auch jüngeren Spieler*innen ein spaßiges Spielerlebnis zu bieten.

Wir wünschen euch viel Spaß im Dschungel und drücken jetzt ganz fest die Daumen für ein neues Donkey Kong auf der Nintendo Switch 2.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2024 © Nintendo