Nintendo eShop – Die Highlights dieser Woche sind affenstark und voller Grazie

Nintendo hat die dieswöchigen Highlights für den Nintendo eShop vorgestellt und wir möchten diese Releases ein klein wenig näher beleuchten. In dieser Woche erscheinen zwei größere Titel, die beide jedoch nicht ganz neu sind. Es handelt sich um zwei Remaster von alten Klassikern.

Affige Jump’n’Run-Action und traditionelle JRPG-Kost im Nintendo eShop

Als erstes könnt ihr euch nun auch die digitale Version von Donkey Kong Country Returns HD herunterladen. Das Spiel ist zwar bereits 15 Jahre alt, hat aber nichts von seiner Qualität eingebüßt. Wenn man sich bewusst ist, dass man hier den Vollpreis für ein 15 Jahre altes Jump’n’Run bezahlt, dann steht einem ein spaßiges Abenteuer bevor. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, könnt ihr zugreifen, Kenner dürften aber bis auf einen leichteren Modus und einige 3DS-Level nicht viel Neues erwarten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anders sieht es beim Remaster von Tales of Graces f aus. Dieses JRPG aus dem Jahre 2009 kommt für 40 € in den Nintendo eShop. Es enthält das Hauptspiel in aufgehübschter Optik mit einigen Quality of Life-Features und einigen Post-Hauptstory-Missionen. Liebhaber von japanischen Rollenspielen sind hier an der richtigen Adresse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo / 2025 © Bandai Namco