Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart 2x die DVD ‚SHIN CHAN – Die Serie Vol. 1 & 2‘ (Polyband)

Shin chan ist ein 5-jähriger Junge, der die Erwachsenen, insbesondere seine Eltern durch seine vorlaute Art in den Wahnsinn treibt. Zusammen mit seinen Freunden erlebt er die verrücktesten Dinge. Mit seinem unkonventionellen Verhalten und seinen offenherzigen Witzen sorgt Shin chan für viele Lacher in diesem Anime, der auch außerhalb von Japan bereits sehr beliebt ist.

Die Folgen von Vol. 1:

Fett For Fun – Sport extrem – Braue um Braue, Zahn um Zahn – Eine wirklich schreckliche Familie – Fahr zur Hölle, Liebling (1) – Fahr zur Hölle, Liebling (2) – Pyjama-Party bei Fräulein Dori – Das Mannweib – Prima Klima – Der schnellste Po von Mexiko – Spitzen-Spaß beim Apres-Ski – Pech auf der Piste – Pustekuchen! – Wie gewonnen, so zerronnen – Jetzt geht’s rund – erst die Oma, dann der Hund – Plan B, wie „B“escheuert – Lebwohl, Cosmo, bis morgen! – Aus den Augen, aus dem Sinn – Na dann, gute Nacht! – Treffer, versenkt! – Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Die Folgen von Vol. 2:

Baggern für Anfänger – Fisch-Vergnügen mit Folgen – Terror auf Station 2 –

Das Grauen hat zwei Gesichter – Ein Zoo der Extraklasse – Du sollst Vater und Mutter ehren – Schöne Ferien! – Essen für Drei – Am Busen der Natur – Rettet Muchacho! – Shin Chan sieht schwarz – Wo die Liebe hinfällt – Ab geht die Post! – Der nackte Horror – Selbst ist der Mann! – Ein Furz zu viel – Fressmonster im Anmarsch – Ein scharfer Schnitt! – Krümelmonster auf Kekspfad – Die Nummer mit Uma – Mama macht ’ne Mücke

© 2024 Splendid Group / polyband Medien GmbH. All rights reserved. / Vol. 1 seit 25. Oktober 2024 und Vol. 2 seit 13. Dezember 2024 auf DVD erhältlich

Was gibt es zu gewinnen?

Nostalgie für die Sammlung Wir verlosen zusammen mit polyband Medien zum Heimkinostart von SHIN CHAN – Die Serie jeweils zwei Exemplare der ersten beiden DVD’s für euch. Gewinner:in 01-02: 1x SHIN CHAN – Die Serie – Vol. 1 & SHIN CHAN – Die Serie – Vol. 2 SHIN CHAN - Die Serie - Vol. 1 Zielgruppen-Bewertung:Freigegeben ab 12 Jahren *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Die guten RTLzwei-Zeiten in der Kindheit Welchen Anime hast du damals in deiner Kindheit auf RTLzwei geschaut und warum feierst du ihn?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an polyband Medien GmbH für die Bereitstellung der Preise.