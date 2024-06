Chef RPG – Releasedatum und Trailer veröffentlicht

Das neue Simulations-Game in Pixel-Art Chef RPG hat ein offzielles Veröffentlichungsdatum auf Steam erhalten: ab dem 12. September 2024 wird das Spiel im Early Access auf Steam zu spielen sein. Obendrein gab es noch einen neuen Trailer.

Chef RPG ab September im Early Access

Eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und vier Jahre Entwicklungszeit später ist es bald endlich soweit: Chef RPG, das Indie-Game vom YouTuber Pixel Architect, wird ab dem 12. September 2024 auf Steam im Early Access zu spielen sein. Dabei hat Entwickler Noah (aka. “Pixel Architect”) große Teiler der Entwicklung selbst in die Hand genommen. Unterstützt wurde er dabei zeitweise nur durch temporäre Teammitglieder, zum Beispiel beim Writing und der Musik. Pünktlich zum anstehenden Release in wenigen Monaten wurde zudem der erste Trailer seit Kickstarter veröffentlicht.

In Chef RPG werdet ihr als aufstrebender Koch damit beauftragt, dem Restaurant Le Sequoia wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Managed also euer neues Restaurant und beschafft durch jagen, sammeln und Landwirtschaft alle Zutaten, die ihr benötigt. Wie auch in anderen Vertretern des Genres könnt ihr euch natürlich mit den Einwohnern eurer neuen Heimatstadt anfreunden und der einst beliebten Touristenstadt White Ash neues Leben einhauchen.

Bereits im Early Access enthält Chef RPG viele Spiel-Features, darunter (natürlich) eine Haupt-Storyline und zahlreiche Nebenquests, über 240 Rezepte für eure Restaurants, 40 verschiedene Skills, über 20 Charaktere zum Anfreunden und 9 Minispiele, mit denen ihr eure Gerichte zaubern könnt.

