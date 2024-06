Yooka-Replaylee – Chamäleon und Fledermaus drehen eine Ehrenrunde

2017 hatten wir Yooka-Laylee, einen spirituellen Nachfolger zu Banjo-Kazooie, nun bekommen wir mit Yooka-Replaylee zwar keine Fortsetzung, aber immerhin ein Remake des 3D-Platformers. Damals gab es für das Spiel mittelmäßige Bewertungen. Es war spaßig, konnte aber dank Problemen in der Steuerung und Kameraführung nicht ganz mit seinem spirituellen Vorgänger mithalten. Das Remake hat nun die Chance, dies zu verbessern.

Kann Yooka-Replaylee dem Genre des 3D-Platforming-Collectathons neues Leben einhauchen?

Im Grunde hatte Yooka-Laylee alles, was auch bereits Collectathons vor ihnen, wie etwa ein Banjo-Kazooie oder auch ein Donkey Kong 64 so spaßig gemacht haben: Lustige Hüpfpassagen, eine gute Prise Humor und viele, VIELE Objekte zum Einsammeln. Es konnte dank eines großen Nostalgie-Faktors auch viele Fans der eben genannten Spiele dazu bewegen, dem Chamäleon und der Fledermaus eine Chance zu geben. Trotz mittelmäßiger Bewertungen seitens der Presse konnte sich das Spiel recht gut verkaufen und bekam 2019 mit Yooka-Laylee and the Impossible Lair auch einen Nachfolger, der allerdings vom Genre abwich und als 2.5D-Platformer a la Donkey Kong Country daherkam.

Nun hat Entwickler Playtonic also ein Remake des ersten Teils samt Trailer angekündigt. In diesem Trailer sehen wir natürlich vor allem die überarbeitete Grafik, welche auch in direktem Vergleich vorgestellt wird. Generell wirkt die Spielwelt deutlich heller und detaillierter und apropos Details: Fledermaus Laylee hat jetzt fusseliges Fell, wie Fledermäuse es nun eben haben.

Aber nicht nur grafisch soll aufgestockt werden, die eben genannten Probleme sollen auch angegangen werden. So wurde die Kamera und die Steuerung überarbeitet, die Fähigkeiten der Protagonisten etwas verändert und außerdem gibt es tatsächlich auch ein paar neue Inhalte wie etwa zusätzliche Challenges. Playtonic setzt also viel daran, dass Yooka-Replaylee ein Remake wird, welches sich lohnt. Wann wir uns davon überzeugen können, ob diese Ambitionen erfüllt wurden, ist noch nicht klar. Man kann das Spiel bereits auf Steam auf die Wishlist packen, ein Releasedatum wird aber noch nicht genannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titelbild: 2024 © Playtonic

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Playtonic