Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 15.2025

Es wartet eine ziemlich volle Releasevorschau auf euch, denn der April hat so einiges an Neuerscheinungen zu bieten. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Zock seid, dann ist hier eure perfekte Anlaufstelle, denn wie wir immer wieder betonen wird auch in dieser Woche wieder für jeden erdenklichen Spielegeschmack etwas dabei sein.

Eine pickepackevolle Releasevorschau

Cursed Dawn (PC) – 7. April

Ein FPS mit dämonischen Gegnern.

Fortune Avenue (PC) – 7. April

Ein stark an Monopoly erinnerndes virtuelles Brettspiel.

Inspector Schmidt – The Ebbing (PC) – 7. April

Ein düsteres Detektiv-Abenteuer mit einem bayerischen Detektiv.

Kitchen Sync: Aloha! (PC) – 7. April

Ein knuffiges Koch-RPG über ein aufstrebendes Etablissement auf Hawaii.

Leila (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 7. April

Ein malerisches Point’n’Click Adventure über mentale Krankheiten mit bildgewaltiger Darstellung.

Lyca (PC) – 7. April

Ihr helft einem magischen weißen Wolf dabei, ein verdorrtes Land wieder mit grünen Pflanzen zu überwuchern.

Peppered: An Existential Platformer (PC) – 7. April

Ein Puzzle-Platformer mit einer Menge düsterem Humor.

Locomoto (PC, Switch) – 8. April

Ihr seid ein Lokführer und gestaltet euren Zug, während ihr Passagiere gemütlich von A nach B befördert.

South of Midnight (PC, XSX) – 8. April

Ein Action-Adventure, welches sich stark mit der schwarzen Kultur der südlichen USA auseinandersetzt, aber auch magische Elemente mit ins Spiel bringt.

Tiny Garden (PC, Switch) – 8. April

Ihr verwaltet ein gemütliches kleines Örtchen innerhalb eines 90er Jahre Polly Pocket-Spielzeugs.

All in Abyss: Judge the Fake (PC, PS5, Switch) – 9. April

Das Spiel beschreibt sich selbst als ein „Poker Battle Mystery Adventure RPG“, eine wilde Mischung.

Asgard’s Fall: Viking Survivors (PC) – 9. April

Ein Survivors-Like mit nordischer Mythologie.

Commandos: Origins (PC, PS5, Xbox One, XSX) – 9. April

Die Rückkehr einer legendären Strategie-Reihe angesetzt im zweiten Weltkrieg.

Descenders Next (PC, Xbox One, XSX) – 9. April

Egal ob Snowboard, Skateboard oder Longboard, in diesem Sportspiel seid ihr auf vielen verschiedenen Brettern unterwegs.

Driveloop: Survivors (PC) – 9. April

Ihr fahrt in diesem Survivor-Like Roguelite mit einem Oldtimer durch karge Landschaften und ballert Monster mit einer Minigun über den Haufen.

Gedonia 2 (PC) – 9. April

Ein klassisches Fantasy-RPG mit Online-Koop.

Blue Prince (PC, PS5, XSX) – 10. April

Ein Puzzle-Adventure, in welchem ihr ein Haus erkundet, dessen Layout ihr während der Erkundung festlegt.

Crashlands 2 (PC) – 10. April

Ein Adventure-RPG mit knalligen Farben und Basenbau.

Cthuloot (PC) – 10. April

Gemeinsam mit euren Freund*innen erkundet ihr merkwürdige Strukturen, sammelt Schätze und beschwört uralte Wesen.

Game Over – A Musical RPG?? (PC) – 10. April

Ein Rollenspiel mit einem rhyhtmusbasierten Kampfsystem und ganz viel Meta-Humor.

Jumping Jazz Cats (PC) – 10. April

Ein Party-Rennspiel mit knuffigen Kätzchen.

Monaco 2 (PC, PS5, XSX) – 10. April

Plant euren perfekten Raubzug mit eurer perfekten Crew.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game (PC, PS5, XSX) – 10. April

Der nächtste Teil der von einer Energydrink-Marke gesponsorten Motocross-Simulation.

Promise Mascot Agency (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 10. April

Das Maskottchen-Business ist hart, aber ihr tut alles daran, eure Agentur wieder zu Glanz und Gloria zu verhelfen.

Star Overdrive (PC, Switch) – 10. April

Ihr surft auf einem Hoverboard durch die Gegend und bekämpft Gegner mit eurer Keytar.

The Talos Principle: Reawakened (PC, PS5, XSX) – 10. April

Neuauflage des Puzzlespiels.

Willow Guard (PC) – 10. April

Ein Topdown-Action-RPG mit einem Dachs in der Hauptrolle.

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy (PC, PS5, XSX, Switch) – 11. April

Mit Waffen auf Tiere schießen.

Ninja Ming (PC) – 11. April

Ein extrem fordernder Platformer mit vielen tödlichen Fallen.

Traveler’s Refrain (PC) – 11. April

Ein 2D-Action Adventure, wo eure Laute und Musik eine wichtige Rolle Spielen.

FUBUKI ~zero in on Holoearth~(PC) – 12. April

Ein Action Platformer im Hololive-Universum.

So, Neuerscheinungs-Marathon geschafft. Wie versprochen war es eine sehr vollgepackte Releasevorschau und sollte aus irgendeinem Grund bei diesen zahlreichen Spielen nichts für euch dabei gewesen sein, dann kommt ihr einfach nächste Woche zurück.

Titelbild: 2025 © Dear Villagers | 2025 © Compulsion Games