Dokomi 2024 – Alles was ihr zur Convention dieses Jahr wissen müsst!

Auch in diesem Jahr findet mit der Dokomi 2024 im Herzen NRWs die größte Anime Convention Deutschlands statt. Auf dem Gelände der Messe Düsseldorf können Besucher ein ganzes Wochenende in die japanische Fanszene abtauchen. Dabei bietet die Messe mitlerweile auch einiges in Sachen Gaming. Was ihr alles über die Messe im Juni wissen müsst, erfahrt ihr hier!

Wann und Wo? (Und wie teuer?)

Das wichtigste zuerst: Die Dokomie findet vom 28.06.2024 bis zum 30.06.2024 statt. Ihr habt also drei Tage Zeit alles Angebote wahrzunehmen. Beachtet dabei, dass Freitag der Einlass erst gegen Mittag stattfindet. Hier einmal die Uhrzeiten im Überblick:

28.06.2024, Freitag: 13:00 – 20:00 Uhr

29.06.2024, Samstag: 10:00 – 20:00 Uhr

30.06.2024, Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr

Zur Anreise empfiehlt es sich mit der Straßenbahn/U-Bahn bis zur einer der Haltestellen Merkur-Spiel-Arena/Messe Nord oder D-Messe Süd/Congress Center zu fahren und dann zum Nord- oder Südeingang der Messe zu laufen. Wer mit dem Auto anreist findet hoffentlich auf einem der Messeparkplätze Platz.

Tickets für die Con könnt ihr hier vorbestellen. Gut für den kleinen Geldbeutel und Schüler und Studenten: Die Ticketpreise sind relativ niedrig gehalten. Wer mehr Geld zur Verfügung hat kann im Rahmen des Crowdfunding Angebots aber auch mehr bezahlen, damit die Dokomi größer und schöner wird. Dann winken auch noch exklusive Goodies! Das günstigste Ticket für einen Tag (Freitag) kostet 35 €. Der Samstag und die Kombi Tickets sind bereits ausverkauft, also solltet ihr euch mit eurer Entscheidung nicht allzu viel Zeit lassen!

Die volle Ladung Japan und mehr!

Wie jedes Jahr bietet die Dokomi ein breites Angebot für verschiedene Geschmäcker. Der Fokus, mit dem die Con auch so groß geworden ist, liegt natürlich auf der japanischen Kultur. Von Unterhaltung durch Anime, Manga und Cosplay über typische Musik oder Essen. In der Food Area gibt es Leckereien wie Bubble Tea oder Gebäck zu probieren oder ihr erweitert euren Geschmackshorizont mit japanischen Crépes oder Dorayaki.

In der Fashion Area hingegen könnt ihr japanische Mode in neu oder Second Hand erwerben, oder sogar eure eigenen gebrauchten Schätzchen Rahmen des Harajuku Dreams Fashion Boutiques nach Anmeldung verkaufen. Die Kleidungsstücke konnen vor Ort auch anprobiert werden. Oder ihr lasst euch von von Craftern und Cosplayern inspirieren, die hier ihre Stände haben.

Großes Highlight ist für viele Besucher die Zeichner-Allee. Hier präsentieren über 750 private Austeller ihre Zeichnungen und verkaufen Prints, Schlüsselanhänger, Buttons und mehr. Und das mit ihren eigenen Designs, die nicht selten von einschlägigen Fandoms inspiriert werden. Außerdem gibt es wieder die 18+ Area, in der es erotische Kunst anzuschauen und zu erwerben gibt. Dafür nehmt also euren Personalausweis mit.

Neben den Austellern, die ihr jederzeit aufsuchen könnt, gibt es festes Programm an verschiedenen Bühnen auf dem Messegelände. Dort unterhalten Showacts mit Gesang und Tanz, teilweise sind auch Gäste aus Japan vertreten. Wer sich weiterbilden will tut dies mit den angebotenen Workshops zu Themen wie Zeichnen, Cosplay oder Japan ansich. Meldet euch vor Ort circa zweit Stunden vorher an, die Teilnahme ist kostenlos.

Auch ein Zuhause für Gamer

Wer sich für asiatische Games interessiert ist auf der Dokomi an der richtigen Adresse. Namenhafte Größen der Branche wie Nintendo oder Hoyoverse sindhier regelmäßig vertreten und präsentieren ihre Spiele. Letztes Jahr haben wir uns zb. für euch den großen Stand von Genshin Impact angeschaut, an dem Besucher nicht nur zocken konnten, sondern auch Merch erwerben und Cosplays der Charaktere bestaunen konnten.

Wer retro mag schaut außerdem einfach mal bei der Retro Wave Arcade vorbei und versucht sein Glück oder eher Können an den Arcade-Automaten. Wie letztes Jahr ist außerdem die Creative Games Area dabei. Dort präsentieren Indie Entwickler ihre Spiele, die sich oft auch vor Ort anzocken lassen. Organisiert wird das ganze von dem ehrenamtlichen Verein gamesAHEAD e.V., der Förderung von Newcommern der Branche verschrieben hat.

Ihr seht also, auch für Gamer lohnt sich ein Besuch. Falls ihr noch einen besseren Eindruck davon haben möchtet, wie sich die Dokomi letztes Jahr angefühlt habt, schaut einfach in unseren Messebreicht vom letzten Jahr rein. Wir sehen uns dann im Juni in Düsseldorf!