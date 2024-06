Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2024

Willkommen im Juni, die Releasevorschau ist mal wieder am Start. Diesen Monat ziehen wir noch durch und dann haben wir bereits die Hälfte von 2024 geschafft. Die Zeit vergeht schnell und es erscheinen so viele Spiele, dass es fast schon zu viel Auswahl gibt. Und auch in dieser Woche erscheint mal wieder ein voller Haufen neuer Spiele, aber wir wollen euch natürlich jeden noch so kleinen Titel präsentieren, denn vielleicht ist ja genau DAS Spiel für euch mit dabei. Starten wir also in den Juni.

Sommeranfang in der Releasevorschau

The Elder Scrolls Online: Gold Road (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 3. Juni

Über 30 Stunden neue Inhalte für das Online-Rollenspiel.

Destiny 2: The Final Shape (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 4. Juni

Ein letzter Abschluss für den Live Service-Shooter.

Downward: Enhanced Edition (PC, PS5, XSX, Switch) – 4. Juni

Eine verbesserte Version des 2017 erschienenen Parcours-Spiels.

Fireside (PC, Switch) – 4. Juni

Ein gemütliches Adventure mit vielen ruhigen Abenden am Lagerfeuer.

Fix it – The Handyman Simulator (PC) – 4. Juni

Ihr seid handwerklich nicht so begabt? Egal, in dieser Simulation könnt ihr immerhin so tun als ob.

Killer Klowns from Outer Space: The Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 4. Juni

Ein Spiel zum Horrorfilm aus den 80er Jahren.

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (PC, Xbox One, XSX) – 4. Juni

In dem gemütlichen Örtchen Rolling Hills führt ihr ein kleines Sushi-Restaurant und liefert euer Sushi als Roboter auf Rädern aus.

Songs of Silence (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 4. Juni

Ein erzählerisches Strategie-Abenteuer in einer Fantasy-Welt mit einer Mischung aus rundenbasierten Kämpfen, Echtzeitgefechten und Erkundung.

Star Wars Hunters (Switch) – 4. Juni

Ein kompetitives Online-Action-Adventure im Star Wars-Universum.

Sneak Out (PC) – 5. Juni

Ein lustiges Online-Versteckspiel mit fünf Versteckern und einem Sucher.

https://www.youtube.com/watch?v=hagOEejPqlk

The Ancients (PC) – 5. Juni

Ein rundenbasiertes Survival-Strategiespiel, in dem ihr euren Neanderthaler-Stamm durch die erbarmungslose Welt navigiert.

A Twisted Path to Renown (PC) – 6. Juni

Ein etwas anderer MMO-Extraction-Shooter, denn das Setting ist das Amerika von 1899.

Autopsy Simulator (PC) – 6. Juni

Ein etwas morbider Simulator, aber jede Berufsgruppe braucht auch ein eigenes Simulations-Videospiel, insofern könnt ihr hier in die Rolle der Gerichtsmedizin schlüpfen und Todesursachen feststellen.

Blockbuster Inc. (PC) – 6. Juni

Erinnert ihr euch noch an The Movies, einen Kult-Klassiker, in welchem ihr eure eigenen Filme erschaffen könnt und dabei euer eigenes Filmstudio verwaltet? Dieses Spiel setzt dieses Vermächtnis fort.

Chornobyl Liquidators (PC) – 6. Juni

Dieses Spiel kommt ganz ohne mutierte Monster aus, sondern bietet einen realistischen Blick auf die Erkundung des Katastrophengebiets.

Kristala (PC, PS5, XSX, Switch) – 6. Juni

Ein Fantasy-Action-Rollenspiel mit einem Katzen-Krieger in der Hauptrolle.

Tour de France 2024 (PC, PS4, PS5, XSX) – 6. Juni

Es wird mal wieder Zeit, sich auf die Drahtesel zu schwingen und durch ganz Frankreich zu fahren.

Pro Cycling Manager 2024 (PC) – 6. Juni

Und wenn ihr nicht selber an der Tour teilnehmen wollt, sondern lieber euren eigenen Rennstall verwalten und managen möchtet, dann ist dieser Titel eher etwas für euch.

The Smurfs: Village Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 6. Juni

Ein Mario Party-Klon mit den Schlümpfen.

Dragon Is Dead (PC) – 7. Juni

Der Titel des Spiels ist eigentlich eine Lüge, denn Guernian, der Anführer der Dark Dragons, ist noch am Leben und euer Ziel in diesem Hack’n’Slash-Roguelite ist es, ihn zur Strecke zu bringen.

Empires of the Undergrowth (PC) – 7. Juni

Das etwas andere Strategiespielen, denn eure Armeen bestehen diesmal aus allerlei Krabbelgetier.

Kamaeru: A Frog Refuge (PC, XSX, Switch) – 8. Juni

Ein Wohlfühlspiel, in welchem ihr ein Paradies für Frösche erschafft.

Und somit läuten wir mit der Releasevorschau den Sommer ein. Welcher dieser Titel hat euer Interesse geweckt? Wenn trotz der hohen Anzahl an Neuerscheinungen nichts für euch dabei war, dann schaut doch mal nächste Woche wieder vorbei, dann haben wir wieder etliche neue Spiele für euch.

Titelbild: 2024 © Bethesda | 2024 © Bungie

