gamescom 2024 – Deutscher Publisher mit massig Spielen vor Ort

Während die Meldungen über die Teilnahmen an der gamescom 2024 noch etwas zögerlich eintrudeln, geht ein Publisher in die Vollen. Das deutsche Studio Aerosoft kündigte bereits vollumfänglich das LineUp für die Messe an. Doch einige Geheimnisse gibt es noch.

Aerosoft breit auf der gamescom 2024 vertreten

Aerosoft dürfte man vor allem für die zahlreichen Simulationen kennen. Das deutsche Studio ist mit diesen auch durchaus erfolgreich, aber ebenso präsent auf einer jeden gamescom vertreten. 2024 wird ebenfalls nicht gekleckert. Bereits jetzt kündigte man das komplette Sortiment an Titeln an, mit denen man nach Köln reisen wird. Eine komplette Übersicht haben wir natürlich auch:

Highway Police Simulator von Z-Software

von NEUHEIT U-Bahn Simulation mit spezieller Hardware ( nachgebildeter U-Bahn-Fahrhebel ) von HR Innoways

mit ( ) von Heavy Cargo – The Truck Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System von tox² interactive

mit dem von NEUHEIT Simulation im Logistikbereich von Bandsoft

von NEUHEIT Open-World Simulation mit Multiplayer-Fokus von PolygonArt

von NEUHEIT Neuer Truck Simulator von Chronos North

Neuer von NEUHEIT Fahrzeug-DLC für Notruf 112 – Der Feuerwehr Simulation 2 von crenetic

von Truck & Logistics Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System von Simula Games

mit dem von Global Farmer von Thera Bytes

von Medical Shift – Der Notaufnahme Simulator (Arbeitstitel) von ThreeDee

(Arbeitstitel) von Parking World von Binary Impact

von Straßenmeisterei Simulator 2 (+ Winterdienst ) von Caipirinha Games

(+ ) von The Bus im realistischen Bus-Cockpit von TML-Studios

im von Fernbus Simulator mit dem Aerosoft Truck & Bus Wheel System von TML-Studios

Darunter seht ihr allerdings auch noch einige unangekündigte Titel. Dies dürfte sich insbesondere anlässlich der ganzen Summer Events lüften, wenn die Publisher ihre Projekte bekannt geben. Wir werden euch aber definitiv auf dem Laufenden halten.

Bild: 2024 © Aerosoft/ Bild: 2024 © NAT-Games