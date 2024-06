Dead by Daylight: Dungeons and Dragons – Vecna kommt ab heute in den Nebel!

Dead by Daylight veröffentlicht heute am 03. Juni 2023 ein neues Kapitel. In einer Kooperation mit Wizard of the Coast kommt einer der größten Bösewichte des Dungeons and Dragons Universums ins Spiel. Mit dabei sind auch neue Survivor mit Perks, die DnD-Veteranen vertraut vorkommen werden.

Dead by Daylight meets Dungeons and Dragons

Nach einigen Pen and Paper Kampagnen in den vergessenen Reichen wird Spielern der Lich Vecna ein Begriff sein. Der Untote ist ein durch und durch böser Gegenspieler, gegen den sich so manche Abenteurertruppe behaupten musste. Als mächtiger Magier hat Vecna auch in Dead by Daylight Zauber parat, mit denen er die Überlebenden jagen und behindern kann. Typische Zauber aus DnD wie Mage Hand blockieren zb. die Paletten, mit denen sich die Überlenden den Lich vom Leib halten wollen.

Auch neuen Survivor, ihres Zeichens Barden, haben einen Perk der Bardenklasse aus dem Regelwerk dabei. Mit Bardic Inspiration unterstützt man normalerweise seine Mitspieler bei Angriffs- oder Rettungswürfen. In Dead by Daylight kann man damit nun anderen Überlebenden helfen schneller zu reparieren. Wir sind also gespannt darauf, wie Vecna den Überlebenden einheizen wird und wie gut der Dungeons und Dragons Flair bei den Spielern ankommen wird.

Das neue Chapter kostet rund 7,00 € bei Steam und rund 8,00 € im Playstation Store.

