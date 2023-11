RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe – Parkaufbausimulator nun für Konsolen verfügbar

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe ist nun für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Der Freizeitparksimulator wurde für die Konsolen neu überarbeitet und für die Controllersteuerung angepasst. Die Anzahl der Fahrgeschäfte und Attraktionen wurde dabei auf 200 erhöht und können in den drei Spielmodi, Abenteuer, Szenario und Sandbox, ausprobiert werden. Auch physische Versionen erscheinen, sie kommen am 3. November in die Läden.

Quelle: Pressemitteilung.