Lies of P – Erste Infos zum DLC und neuer Patch soll Beginn des Spiels einfacher machen

Lies of P, das Soulslike aus Korea, hat das Genre ordentlich durchgewirbelt und Veteranen des Genres, aber auch Neueinsteiger überzeugt. Besonders durch sein Setting und seine Präsentation wusste das Spiel zu überzeugen und verzeichnete bereits im Oktober, einen Monat nach Release, eine Million verkaufte Exemplare. Game Director Jiwon Choi bedankte sich nun in einem Videobrief bei den Spieler*innen und verkündete, was es an Neuigkeiten für das Spiel geben würde, angefangen bei einem neuen Patch bis hin zum ersten DLC und sogar erste Anzeichen für einen Nachfolger.

Neuer Balance-Patch, erster DLC und ein zweiter Teil von Lies of P in der Mache

Choi beginnt sein Video mit einer Danksagung an die Fans, redet aber nicht lange um den heißen Brei und verkündet die wichtigen Infos, beginnend mit dem neuen Patch, der bereits im November an den Start gehen soll. So soll zum Beispiel das Waffensystem etwas besser ausbalanciert werden. Die Möglichkeit, Klingen und Griffe beliebig zu kombinieren, ist eines der größten Features im Spiel, viele Waffen blieben aber hinter den Erwartungen zurück und dies wolle man nun ändern, so Choi. Auch wolle man den Einstieg in das Spiel etwas erleichtern. So soll die Fähigkeit, dass man schnell nachdem man niedergeschlagen wurde wieder aufstehen kann, direkt zu Beginn im Bewegunsrepertoire von P verankert sein. Ursprünglich musste man sich diese Fähigkeit erst mit Quarz freischalten, ist aber ein sehr hilfreiches Tool um unfairen Angriffen mancher Gegner zu entkommen. Außerdem sollen bereits zu Beginn im Laden von Polendia zwei Quarz zum Kauf verfügbar sein.

Als nächstes geht es ein wenig um die Gestaltung eures Charakters. Zunächst wird es für alle Spieler*innen im November das Kostüm und die Maske von Aldiroro, einem der beliebtesten Charaktere des Spiels, geben. Außerdem soll man nun Brillen und Kopfbedeckungen separat voneinander ausrüsten können, um P noch individueller zu gestalten als zuvor.

Zu guter Letzt geht es im Video um die zukünftigen Pläne von Lies of P. So wird bereits aufgrund großer Nachfrage daran gearbeitet, einen Soundtrack zum Spiel zu veröffentlichen. Dann wird auch noch an einem Crossover mit Team Ninja und deren Soulslike Wo Long: Fallen Dynasty gearbeitet.

Zum Schluss enthüllt Choi noch ein paar geheime Skizzen zum DLC, an welchem derzeit hart gearbeitet wird. Viel verraten dürfe er allerdings noch nicht. In einem Nebensatz ganz am Anfang des Videos ist auch kurz von einer Fortsetzung die Rede, aber darüber zu spekulieren ist nun wohl wirklich etwas zu früh. Fans von Lies of P dürfen sich jedenfalls auf eine Menge neuer Inhalte freuen.

