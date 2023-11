Disney+ – Accountsharing gehört bald der Vergangenheit an

Accountsharing bei Disney+ war schon immer etwas, was Disney eigentlich untersagt hat. Jedoch wurde es von vielen dennoch getan. Etwa um Freunden oder dem weggezogenen Kind eine Freude zu machen indem die eigenen Anmeldedaten mitgegeben wurden. Doch damit wird bald Schluß sein. Viele Nutzer sollten hierzu schon eine E-Mail mit entsprechenden AGB Änderungen erhalten haben.

Bald nur noch im eigenen Haushalt möglich

In Kanada macht Disney am 1. November 2023 den Anfang. Ab dann wird das Accountsharing außerhalb des eigenen Haushalts technisch unterbunden werden. Unter einem Haushalt versteht Disney alle Geräte der Personen, die ihren Hauptwohnsitz an diesem Standort haben. Für einen Aufpreis kann man aber haushaltsfremde Personen wieder mit hinzufügen. All das erinnert an Netflix, die jüngst ebenfalls gegen das Accountsharing massiv vorgegangen sind und damit technisch wie wirtschaftlich Erfolg hatten. Für Deutschland steht hier noch kein fester Termin, aber Disney hat das Jahr 2023 in den Raum geworfen, spätestens 2024.

Auch Preise und Umfang ändern sich

Bei uns in Deutschland ändert sich zum 1. November aber auch schon etwas. Die Preise werden angehoben. Vor allem, wer weiter gute Bild- & Tonqualität haben möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Der günstigste Tarif mit 5,99€ ist nun nur noch mit Werbung erhältlich. Auch dies ist Parallel bei Netflix zu beobachten gewesen. Vermutlich hatte Disney Netflix am Markt verfolgt, inwieweit sie mit den Neuergungen durchkommen. Da es sich rentiert, ziehen sie nun nach. Für eine genauere Übersicht, gabs von Disney diese Tabelle:

Quelle: Disney, Golem.de

Titelbild: © Disney