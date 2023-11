Asterix & Obelix: Slap Them All 2 – Neuer Trailer soll euch auf das Vermöbeln der Römer einstimmen

Am 13. November werden die Gallier wieder auf die Römer losgelassen, denn dann erscheint Asterix & Obelix: Slap Them All 2 auf PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und der Switch. Ein neuer Trailer ist nun veröffentlicht worden und obwohl er nicht wirklich etwas zeigt, was man nicht ohnehin bereits über das Spiel weiß, so versetzt er einen doch in die richtige Stimmung: Die Stimmung, Römer vermöbeln zu wollen.

Nicht nur den Römern geht es in Asterix & Obelix: Slap Them All 2 an den Kragen

Okay, wir wissen dass das Spiel ein klassisches Beat’em’Up wird und auch der neue Trailer zeigt uns dies noch mal in Hülle und Fülle. Dabei kriegen natürlich vor allem die Römer auf den Sack, es wird aber auch noch andere Gegner geben. Deutlich wird auch, dass es sehr chaotisch zugehen wird, aber das sind wir von unserem Gallier-Duo ja auch nicht anders gewohnt.

Im Trailer bekommen wir auch ein paar neue Spezialattacken von Asterix und Obeliz zu sehen. Fast schon ikonisch ist es, wenn Obelix sich einen Römer packt und ihm in einer schönen Links-Rechts-Kombination Ohrfeigen verpasst. Asterix wird nach einem Schluck Zaubertrank so unglaublich schnell, dass er sogar The Flash Konkurrenz machen könnte.

Und natürlich sticht erneut der wunderschöne handgezeichnete Grafikstil ins Auge. Es dürfte wohl klar sein, dass Fans der Comix und Filme in diesem Spiel voll und ganz auf ihre Kosten kommen werden. Zusätzlich zur digitalen Version, die wie gesagt am 13. November erscheint, kommt am 30. November auch noch eine physische Version auf den Markt. Außerdem erscheint auch noch eine Gold Edition, in welcher auch noch zwei Figuren von Asterix und Obelix enthalten sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Asterix & Obelix - Slap them all! 2 [Switch] Asterix & Obelix – Slap them all! 2 ist ein mit Ohrfeigen gefülltes Beat’emUp mit einer originellen Handlung.

Unterwegs besuchst du viele verschiedene Orte: vergessene Ruinen in einem düsteren Wald, das größte römische Lager aller Zeiten und sogar Lutezia ...

Wunderschöne, brandneue Levels - von Lutezia ... bis zum Ende der Welt!

Spiele mit 2 Spielern im lokalen Koop-Modus.

Ein neuer Wut-Modus, der im Kampf aktiviert werden kann... und ein einzigartiger ultimativer Angriff für jeden Charakter.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Microids via Youtube