Vorschau: Asterix & Obelix: Slap Them All 2 – Kunterbunte Keilerei mit dem berühmten Gallier-Duo (gamescom 2023)

Die beiden Gallier Asterix und Obelix in einem Prügelspiel, das passt doch wortwörtlich wie die Faust aufs Auge. Ende 2021 kam bereits ein Beat’em’Up mit den beiden Galliern heraus und nun haben wir uns Asterix & Obelix: Slap them All 2, die direkte Fortsetzung angesehen. Und eins vorneweg: Es wird mal wieder ordentlich geprügelt.

Asterix & Obelix: Slap them All 2, ein Beat’em’Up wie es im (Comic-)Buche steht

Während man Asterix & Obelix: Slap them All! 2 spielt, könnte man auch denken dass man einen Asterix-Film schaut oder einen der Comicbände liest. Die Grafik ist so originalgetreu wie man es sich nur wünschen kann und der Charme der Reihe kommt hier voll zur Geltung. Erzählt wird übrigens keine neu erwärmte Geschichte aus den Comics, hier bekommen wir einen eigens für das Spiel geschriebene neue Geschichte. Im Fokus steht natürlich wieder das Verprügeln von Römern, der Untertitel „Slap them All“ ist also sehr wörtlich zu nehmen.

Fleißig Fäuste und Hinkelsteine verteilen

Asterix & Obelix: Slap them All 2 ist ein klassisches Beat’em’Up, klassischer geht es fast gar nicht. Ihr steuert einen der beiden Gallier, könnt aber jederzeit zum anderen Charakter wechseln oder aber zu zweit spielen. Dabei kloppt ihr drauf los, was das Zeug hält und kämpft euch so zum rechten Bildschirmrand vor, wo am Ende eines Levels ein Boss auf uns wartet. In unserer Demo war es ein römischer Kommandant auf einem Pferd. Wir mussten ihn also erst mal vom Reittier stoßen, ehe wir ihm dann unsere Kraft dank des Zaubertranks demonstrieren konnten. Aber auch abseits der Bosse lassen sich die Römer einiges einfallen, um uns in die Quere zu kommen. Sie kommen mit Rammböcken, Speeren oder in Schildformation um die Ecke, bringen tut ihnen das aber wenig. Das Gameplay ist leicht verständlich und bereits mit wenigen Tastendrücken verteilen wir unsere Fäuste. Außerdem können wir nach dem Aufladen einer Leiste mehrere Spezialattacken ausführen. Obelix kann so zum Beispiel einen ganzen Hinkelsteinregen heraufbeschwören. Das ganze Spiel wird etwas abgedreht, wie man es auch nicht anders von den Galliern kennt.

Spaßige Prügelaction erwartet uns im November

Asterix & Obelix: Slap them All 2 möchte die positive Resonanz auf den ersten Teil noch einmal toppen. Ein weiteres Prügelspiel mit den kampfbegierigen Galliern, da kann auch eigentlich nicht viel schiefgehen. Dabei soll es vor allem viel Abwechslung geben, ihr werdet also nicht ausschließlich am laufenden Band Römer verprügeln, auch Piraten, Wikinger und Wegelagerer bekommen auf die Mütze. Dabei gibt es auch viele unterschiedliche Schauplätze zu sehen, von römischen Lagern bis hin zu Schlachten auf einem Piratenschiff. Schon recht bald können wir uns selbst in diese Schlachten stürzen, denn Asterix & Obelix: Slap them All! 2 erscheint am 30. November auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, und dem PC.

