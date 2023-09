Vorschau: WAVEN – Funktioniert ein Deckbuilder als Mobile Game? (gamescom 2023

WAVEN ist das neueste Spiel vom französischen Entwickler Ankama. Der neue Deckbuilder befindet sich seit dem 16. August 2023 im Early Access und kann wie gewohnt bei Steam heruntergeladen werden. Aber WAVEN lässt sich auch auf Mobilen Geräten spielen.

Gekloppe auf Hoher See

In WAVEN wurde die Welt von einer großen Flut ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Übrig geblieben sind zahlreiche kleine Inseln. Eine Insel davon ist die eure, auf der ihr ganz alleine gestrandet seid. Im Rahmen des Tutorials bekommt ihr jedoch euer erstes eigenes Floß geschenkt, mit dem ihr über die Weltkarte sehr schnell von Insel zu Insel flitzen könnt. Nachdem ihr durch das Tutorial die grundlegenden Kampfregeln verstanden habt, geht’s auf die HUB-Insel, wo ihr Quests annehmen könnt. Die Story beschäftigt sich dann mit der Erscheinung einer mysteriösen Figur auf der Insel.

Neben der Hauptstory gibt es auch viele kleine Nebenquests. Wenn ihr die erfüllt, winken neue Karten, Ausrüstungsgegenstände oder auch Begleiter. Karten sind wichtig, denn da es sich hier um einen Deckbuilder handelt, kämpft ihr, indem ihr Karten eures Charakters einsetzt. Sobald ein Kampf beginnt, wechselt ihr auf eine Kampfkarte. Das sind meist viereckige Inseln mit einem Kachelnetz. Die Kämpfe sind rundenbasiert, also wechselt ihr euch mit den Gegnern ab. In eurer Runde könnt ihr Karten mit Manapunkten benutzen, um Schaden zu verursachen, zu heilen oder das Terrain zu verändern. Dabei sind auch besondere Kombinationen möglich. So lohnt es sich zum Beispiel eine Karte für einen Gift Effekt zu spielen, damit die nächste Erdfähigkeit einer Karte mehr Schaden anrichtet.

Ziel ist es natürlich, die Gegner umzuhauen. Am besten geht das mit starken Karten, jeder Charakter kann aber auch mit einem Standartangriff zuschlagen. Außerdem könnt ihr Begleiter ausrüsten, die dann im Kampf beschworen werden. Dazu müsst ihr nur genug Karten eines bestimmten Elements gespielt haben. Mächtigere Begleiter benötigen auch schon mal verschiedene Elemente. Hier könnt ihr euch also vollkommen austoben, um die besten Builds zu finden. Denn Karten, Ausrüstung und Begleiter spielen fließend ineinander.

Hoffentlich kein Pay-to-Win

Kein kostenloses Spiel oder Ingame Shop, so lautet die Regel. Das ist ja auch erstmal in Ordnung, denn schließlich können auch Entwickler nicht von Luft und Liebe leben. Ab und an driftet sowas jedoch in ein Pay-to-Win ab, oder ködert gerade jüngere Spieler mit vermeintlich guten Angeboten um eine Ingame Währung zu kaufen. Tatsächlich hat auch WAVEN bislang drei verschiedene Währungen. Für die Standardwährung, die man erspielen kann, bekommt ihr neue Truhen, in denen sich Karten und Ausrüstung befinden. Damit können dann Karten aufgewertet werden, um mehr Schaden zu verursachen. Diese Währung wird normal erspielt. Bislang gibt es zum Glück für Geld nur eine andere Währung zu kaufen, mit der sich ausschließlich kosmetische Gegenstände erwerben lassen. Laut Entwicklern lege man auch sehr viel Wert darauf, dass ein Pay-to-Win nicht möglich sein wird.

Das ist insbesondere auch deshalb wichtig, weil WAVEN seine Langzeitmotivation aus seinem PvP Modus beziehen will. Hier sollen Spieler sich damit beschäftigen, immer bessere Builds gegen menschliche Gegner zu entwickeln und Spaß am Wettkampf zu haben. Weiterhin arbeiten die Entwickler an einem Modus, bei dem ihr die Insel anderer Spieler belagern könnt. Bei Erfolg winkt eine Belohnung. Jeder Spieler kann seine eigene Insel dafür aufrüsten, um es Räubern schwerer zu machen. Das schöne hieran, wenn ihr keine Lust darauf habt, könnt ihr es völlig ignorieren. Falls eure Insel nämlich erfolgreich ausgeraubt wird, gewinnt der Angreifer zwar etwas, ihr verliert aber nichts.

