Vorschau: Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Taktik für Imperator! (gamescom 2023)

Momentan kommen Warhammer Fans voll auf ihre Kosten. Sei es Warhammer 40,000: Darktide, Warhammer Total War oder auch das kommende Rollenspiel Warhammer 40,000: Rogue Trader. Für Fans von Warhammer gibt es aber noch mehr, denn schon bald können die sich über Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin freuen. Mit der Echtszeit Strategie sollt ihr einigen Spaß haben, wovon wir uns auf der gamescom 2023 überzeugen konnten.

Führt vier Fraktionen in die Schlacht

Das Spiel ist angesiedelt in der Welt von Warhammer: Age of Sigmar. Das ist der Nachfolger von Warhammer Fantasy und wartet mit zahlreichen Fraktionen auf. In Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin könnt ihr vier Fraktionen in die Schlacht führen, von denen bislang drei bekannt sind. Zunächst sind da die Stormcast Eternals. Diese himmlischen Krieger Kämpfen im Namen des Gottes Sigmar für die Menschheit und haben starke Krieger in ihren Reihen. Ihre klassischen Gegenspieler sind Orks, genau genommen die Orruk Kruleboyz, denen jedes Mittel zum Sieg recht ist. Ganz frisch enthüllt wurde die dritte Fraktion, die Untoten der Nighthound. Diese überrennen ihre Gegner bevorzugt mit einer Vielzahl an Einheiten.

Auf der gamescom 2023 konnten wir zwei Missionen mit den Stormcast Eternals spielen und sie gegen die Orks und Untoten antreten lassen. Dabei begleiteten wir vier Helden, die ein Artefakt in alten Ruinen gesucht haben. In der Kampagne erwarten euch verschiedene Schlachten, eine nette Story und gut vertonte Dialoge. Aber das Spiel will natürlich eher mit den Kämpfen glänzen, als mit einer Story.

Micromanagement in Höchstform

Wer gerne mal die Pausetaste in taktischen Kämpfen drückt, so wie ich, ist am Anfang vielleicht etwas aufgeschmissen. Denn in Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin gibt es schlicht keine Pause. Ihr startet mit einer Basis, die eine kleine Menge an Ressourcen produziert, mit denen ihr Verstärkung anfordern könnt, oder Einheiten upgradet. Auf der Karte verteilt sind magische Quellen, auf denen Außenposten errichtet werden. Hier muss man sich zwischen einer Heilbasis oder etwa einem Gebäude entscheiden, dass die zweite und magische Ressource produziert. Die müsst ihr für manche Gebäude und vor allem für magische Fähigkeiten eurer Einheiten ausgeben.

Denn der Fokus liegt ganz klar auf den Schlachten. Seine Gebäude schlau aufzuwerten und die richtigen zu platzieren ist zwar wichtig, aber natürlich wollt ihr in erster Linie die Basis eurer Feinde erobern. Dafür muss das Hauptgebäude zerstört werden, was der Gegner natürlich nicht so einfach zulässt. Hier erwarten euch zahlreiche Scharmützel, bei denen es die eigenen Einheiten schlau einzusetzen gilt. So können die Gesetzesbringer der Stormcast Eternals zum Beispiel jederzeit in ihren Flugmodus wechseln und sich direkt in feindliche Fernkämpfer schmettern. Es gilt also je nach Feind und Umgebung die Fähigkeiten seiner Einheiten richtig einzusetzen. Das macht Spaß, kann aber für unerfahrene Spieler aufgrund der konstanten Action etwas stressig werden.

Die Zukunft liegt in online Schlachten

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin gibt euch zwar eine Kampagne und einige Schlachten, die ihr gegen den PC schlagen könnt. Und für Anfänger gibt es auch einen leichten Schwierigkeitsgrad, der ideal zum Einstieg ist. Auf Normal wird es direkt herausfordernder, war aber machbar. Die Zukunft des Spiels dürfte aber in online Schlachten liegen. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin soll nämlich einen online Multiplayer bekommen, bei denen ihr gegen andere Spieler kämpfen könnt. Die Langzeitmotivation wird für viele Spieler sicherlich bei online Spielen liegen.

Das geht auch gemeinsam mit einem Freund, also zwei gegen zwei Spieler. Aber auch alleine haben mich die zwei Missionen die ich spielen konnte gut unterhalten. Bereits in der zweiten Mission gab es auch ein Ziel, bei dem gewisse Orte gehalten werden mussten. Es wird also übers bloße Basen zerstören zumindest in der Kampagne hinausgehen. Besonders gespannt sind wir natürlich auf die letzte Fraktion, die noch vor Release enthüllt wird. Herauskommen soll das Spiel am 17. November 2023 für PC, Playstation und Xbox. Für Vorbesteller der Deluxe und Ultimate Edition wird Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sogar drei Tage vorher spielbar sein.

