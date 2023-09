Vorschau: Rose and Locket – Optisch bemerkenswerter Western-Platforming-Shooter (gamescom 2023)

Manche Spiele schaffen es, allein durch ihren Artstil auf sich aufmerksam zu machen. Rose and Locket ist ein solches Spiel, aber hinter seinem künstlerischen Look verbirgt sich auch ein schöner Action-Platformer, der es in sich hat. Schnelles Gunplay gepaart mit Platforming und einer emotionalen Geschichte um Mutter und Tochter, all dies erwartet uns.

Eine Revolverheldin auf Rettungsmission

Wir spielen die ehemalige Revolverheldin Rose, die sich geschworen hat, nie wieder eine Waffe zu führen, nachdem ihre Tochter Locket geboren wurde. Doch Locket wird von mysteriösen Kräften entführt und so muss Rose losziehen, um mit Pistole, Schrotflinte und Co. die Unterwelt unsicher zu machen und dabei die sieben Todsünden zu besiegen. Dabei hilft die Optik des Spiels, um die Stimmung gut rüberzubringen. Ein Abenteuer in der Unterwelt des Wilden Westens, das hat man nicht alle Tage.

Mit Kugeln und Granaten geht es fiesen Dämonen an den Kragen

Rose and Locket ist im Kern ein Twinstick-Shooter, welcher mit Platforming-Elementen gespickt ist. Hauptrolle im Gameplay bieten die unterschiedlichen Waffen, mit denen Rose ihren Widersachern zu Leibe rückt. Zu Beginn lediglich mit einer Pistole ausgestattet, erhält sie nach und nach stärkere Schusskraft, zum Beispiel in Form einer Schrotflinte. Außerdem hat sie in ihrem Arsenal noch etliche andere Gadgets wie zum Beispiel Granaten, mit denen sie sich auch versperrte Wege freisprengen kann. Und natürlich können wir unsere Waffenarsenal auch weiter upgraden und somit immer stärker werden.

Rose and Locket überzeugt mit handgezeichneter Grafik

Wie in meiner Einleitung bereits angerissen ist der stärkste Anziehungspunkt von Rose and Locket die Grafik, die einfach nur überzeugt. Handgezeichnete Figuren und Setpieces fangen die Stimmung perfekt ein. Da macht das Erkunden der Spielwelt mit Fortbewegungsmethoden wie Doppelsprüngen, Ausweichrollen und Sprints in der Luft doch richtig Spaß. Wir sind uns sicher, dass das Spiel noch viel mehr zu bieten hat, allerdings blieb uns in unserer kurzen Anspielsession nicht so viel Zeit, mehr zu erkunden. Zumal der Schwierigkeitsgrad auch etwas happig war, im fertigen Spiel wird man diesen aber auch einstellen können, sollte man an gewissen Stellen Probleme bekommen. Für jeden Spieler*innentyp ist also etwas dabei.

