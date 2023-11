Mortal Kombat 1 – Omni-Man aus Invincible zeigt seine ganze Brutalität

Invincible ist eine brutale Serie, Mortal Kombat 1 ein brutales Videospiel. Wie perfekt gemacht also für ein Crossover und dazu auch noch passend zum Release der 2. Staffel von Invincible am 3. November. Und so feiert einer der ikonischsten Charaktere aus der ersten Staffel, Omni-Man, seinen Auftritt im Kampfspiel. Achtung, Spoiler für Staffel 1 von Invincible sind unvermeidbar, weiterlesen also nur auf eigene Gefahr.

Omni-Man präsentiert seine Viltrumit-Fähigkeiten in Mortal Kombat 1 zur Schau

Omni-Man ist wie gemacht für ein Spiel wie Mortal Kombat, kennt seine Brutalität doch keine Grenzen. Als eine stark von Superman inspirierte Figur wird hier die Frage gestellt, was wäre, wenn Superman böse wäre? Nun, auch nicht wirklich ein neues Konzept, aber in Invincible wird dies sehr gut und emotional umgesetzt, ist doch Omni-Mans Sohn Mark der Protagonist der Serie. Als dieser herausfindet, dass sein Vater zum Alienvolk der Vultrimiten gehört, welche die Erde einnehmen wollen, stellt sich seine ganze Welt auf den Kopf.

Omni-Man kämpft mit seiner überwältigenden Kraft und brachialen Schlägen, wirft mit riesigen Felsen und weicht mühelos gegnerischen Angriffen aus. Dabei sind seine brutalsten Angriffe fast 1 zu 1 aus der Serie übernommen, zum Beispiel als er im Kampf mit Mark durchgehend auf sein Gesicht einschlägt. Sein Finisher ist die legendäre Szene in der U-Bahn, welche Mark auch nur überlebt hat, da Viltrumit-Blut durch seine Adern fließt. Die Gegner*innen in Mortal Kombat 1 werden nicht so viel Glück haben.

Omni-Man wird am 9. November im Spiel hinzugefügt, für einen früheren Zugang zum Charakter könnt ihr euch die Premium Edition des Spiels oder das Kombat Pack kaufen.

