Vorschau: Mortal Kombat 1 – Ein gelungener Neustart der Reihe (gamescom 2023)

Wenn es um Kampfspiele geht, dann gibt es vor allem drei große Namen: Street Fighter, Tekken und Mortal Kombat. Gerade letzteres hat in seiner rund 30jährigen Geschichte inzwischen eine unfassbare Menge an Ablegern auf den Markt gebracht. Da kommen nicht nur Fans mit dem aktuellen Stand der Dinge ein wenig durcheinander. Deshalb kommt nun mit dem passend benannten Mortal Kombat 1 ein Neustart der Reihe auf den Markt.

Neue Geschichte, neue Modi

In erster Linie setzt der neueste Ableger die bisherige Geschichte komplett auf Null. Im Storymodus könnt ihr also eine komplett neue Entstehungsgeschichte spielen, ohne die über die Jahre entstandenen Verwirrungen und Verzweigungen. Die größte Neuerung ist aber der neue Modus, genannt “Invasion”. Hier könnt ihr mit einem Charakter eurer Wahl in einzelnen Kämpfen antreten, um ein bestimmtes Gebiet nach und nach zu befreien. Dabei gibt es auch eine ganze Menge an Herausforderungen, die den Kämpfen mehr Abwechslung bescheren. So müsst ihr zum Beispiel gegen Gegner mit verstärkten Attacken, undurchdringbarer Rüstung oder besonderen Items antreten. Natürlich könnt auch ihr euren Charakter mit neuer Ausrüstung, weiteren Fähigkeiten und anderen Buffs verstärken, um der Bedrohung gewachsen zu sein. Außerdem könnt ihr neben den ganzen Verbesserungen jede Menge Cosmetics für eure Charaktere erspielen. Nach dem inzwischen allseits bekannten Season-System soll es alle sechs Wochen eine neue Invasion mit neuer Karte, neuen Inhalten und einem neuen Thema geben, die abhängig von der angreifenden Fraktion gestaltet sind. Dadurch bietet das Spiel auch nach einem längeren Zeitraum immer wieder etwas neues.

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September 2023 für PC, Playstation 5, XBox Series X/S sowie Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1 (100% UNCUT) (Deutsche Verpackung) DEUTSCHE VERPACKUNG. DEUTSCHE ANLEITUNG. DEUTSCH SPIELBAR.

Kein USK Logo auf der Verpackung. PEGI 18 EDITION 100 % UNCUT AT ÖSTERREICH

zusätzlich spielbarer Charakter: Shang Tsung (limitiertes Angebot)

ES LIEGT UNS IM BLUT Entdecke ein wiedergeborenes Mortal Kombat-Universum, erschaffen vom Feuergott Liu Kang. Mortal Kombat 1 stellt eine neue Ära der ikonischen Serie vor, mit einem neuen Kampfsystem, Spielmodi und Fatalities!

UMFASSENDE STORY-KAMPAGNE Kämpfe dich durch eine brandneue Geschichte mit deinen liebsten Mortal Kombat-Charakteren, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast.

