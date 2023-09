Vorschau: Airtwister – Zauberhafter Fantasy-Railshooter (gamescom 2023)

Für Air Twister hat sich ININ Games mit Spielentwickler Legende Yu Suzuki zusammengetan, der unter anderem an Virtual Fighter und Shen Mu gearbeitet hat. Air Twister wird ein Fantasy Shooter, der ungewöhnliche Wege gehen will, mit ganz viel persönlicher Note vom Entwickler selbst. Wir durften auf der gamescom eine Präsentation zum bunten Shooter erleben.



Railshooter mit Alice im Wunderland-Flair

Im Gegensatz zu vielen anderen Railshootern, ist die optische Welt hier kein klassisches Sci-Fi, sondern sehr viel wirre Fantasy. Vieles davon hand-ausgewählt aus dem persönlichen Interesse von Yu Suzuki. Das Spiel hat ein Lock On Feature, ähnlich wie bei Spielen wie Star Fox und gibt sich Mühe zu jedem Zeitpunkt übersichtlich zu sein, was die eigene Position und die der Gegner anbelangt. Außerdem gibt es neben dem klassischen Story Modus verschiedene andere Modi, wie zum Beispiel den Arcade – One Shoot Die – Modus. Für die besondere Herausforderung. Auch der Soundtrack soll eine sehr besondere rockige Erfahrung bringen à la Queen. Leider konnten wir davon in den lauten gamescom Hallen nur bedingt einen Eindruck erhaschen.

Air Twister [PS5] VOLLER ÜBERRASCHUNGEN: 12 kunstvoll gestaltete Stages mit einzigartigen, neuen Erlebnissen bei jedem Spiel. Begib dich auf eine fantastische Reise, die der von Alice in den Kaninchenbau gleichkommt

FEINDE und FÄHIGKEITEN: Über 20 Vanguard-Kreaturen und 10 einzigartige Bosse, die deine Fähigkeiten herausfordern, und eine unkomplizierte Steuerung für ein unterhaltsames und leichtes Spielerlebnis

EPISCHE MUSIK: Ein epischer Soundtrack von Valensia, einem niederländischen Musikkomponisten, der seit über 3 Jahrzehnten dafür bekannt ist, das musikalische Rock- und Opera-Erbe der größten Hits von Queen lebendig zu halten

IMMER WIEDER SPIELEN: Hoher Wiederspielwert durch das Freischalten von Challenge Games in der Adventure Map mit verschiedenen Modi wie Arcade, Turbo, Boss Rush und mehr

FÜR ALLE, DIE MEHR WOLLEN: Viele fantasievolle Minigames mit überraschenden Elementen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.