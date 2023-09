Xbox – Leak zeigt neue Konsole, Controller und unangekündigte Spiele

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich der XXL-Leak rund um Xbox, bei dem eine Flut von Informationen ans Licht kam. Denn die Infos sind brisant. Neue Konsole, ein neuer Controller und bislang unangekündigte Spiele. Wir haben mal etwas Struktur in das Wirrwarr gebracht.

Woher kommen die Informationen?

Zunächst ist es wichtig zu klären, woher der Leak stammt. Nicht etwa ein windiger User in einem Forum, sondern die FTC “leakte” die Daten. Die FTC? Richtig, die Federal Trade Commission stritt sich mit Microsoft über viele Monate hinweg wegen der Übernahme von Activision Blizzard. Aus dem Rechtsstreit ging die FTC als Verlierer hervor. Die Aufsichtsbehörde gelangte während des Prozess natürlich an viele interne Dokumente von Microsoft, die die Redmonder zwecks Anhörung offen legen mussten. Doch genau jene Dokumente gelangten nun über die FTC ins Netz. Aus Versehen natürlich. Darin werden aber viele Dinge offengelegt.

Xbox Series X bekommt ein Re-Design

Die Xbox Series X wurde bekannt als aufrecht stehender Monolith, oder auch als Kühlschrank. Doch zukünftig wird die Series X zum Zylinder. Die schwarze Konsole bekommt ein abgerundetes Design und wird nicht mehr kantig sein. Die Hardware-Spezifikationen bleiben grundsätzlich gleich, doch es ändert sich auch unter der Haube viel. Die offensichtlichste Änderung ist, dass das Laufwerk künftig fehlt. Die Series X wird damit komplett digital. Ob das die Fans freut, steht aber auf einem Blatt. Eher auf Gegenliebe dürfte der größere Speicher stoßen, der nun mit 2 Terrabyte daher kommt. Dazu kommt das Gerät nun mit WiFi 6E daher, was für bessere Stabilität sorgt, als auch das Upgrade auf Bluetooth 5.2. Mittels einer neuen Southbridge hat man zudem die Datenübertragung der Festplatte optimiert. Genaue Zahlen gibt es hierzu aber nicht. Der Preis soll weiterhin bei 499$ liegen.

Ein neuer Controller

Wenn Microsoft von einem neuen Controller spricht, dann weiß man, dass es sich eigentlich um kleine Veränderungen handelt. Doch mit dem kommenden Controller, der der Konsole beiliegt, wächst der Funktionsumfang sogar ziemlich stark. Zum einen verändert sich die Konnektivität. Der Controller ist direkt mit der Xbox Cloud verbindbar, ähnlich wie Stadia. Die Bluetooth-Verbindung läuft mit 5.2. Die größte Änderung ist allerdings eine Sony “Erfindung”. Denn der neue Controller bietet auch das “Precision Haptic Feedback”, also das ausgeklügelte Vibrationsfeature des DualSense. Dazu gibt es einen Accelerometer, womit Bewegungen des Controllers wahrgenommen werden können. Auch Lautsprecher werden eingebaut. Neben leiseren Buttons, möchte Microsoft nun auch modulare Sticks einbauen. Somit wird man diese nach Belieben austauschen können.

Fallout, Elder Scrolls, Dishonored und mehr

Ein weiteres Dokument gibt Aufschluss über die Releases kommender Spiele. Der Leak umfasst nämlich einen Zeitplan, auf dem einige Spiele von Bethesda gekennzeichnet sind. Nicht mit allen Titeln lässt sich etwas anfangen, weil sie unter Projektnamen geführt werden, die keine Rückschlüsse auf echte Namen ziehen lassen. Das noch aus 2022 stammende Dokument verrät: Es wird ein Remaster zu The Elder Scrolls IV: Oblivion geben, als auch ein Remaster zu Fallout 3. Doch auch gänzlich neue Spiele sind laut Sheet in der Mache. Darunter ein Nachfolger zu Ghostwire: Tokyo. Sogar ein Dishonored 3 befinde sich demnach in Entwicklung. Auch das nächste große Projekt, The Elder Scrolls VI, befindet sich auf der Liste. Dies wird übrigens nicht für Playstation 5 erscheinen. Auch DLC’s und Mobile Games werden aufgeführt. Wir dürfen also gespannt sein, welche der bislang kryptischen Projektnamen zukünftig unter dem richtigen Namen angekündigt werden.

