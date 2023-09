Xbox – Dokument verrät: Phil Spencer will unbedingt Nintendo kaufen

Der große Leak, rund um Xbox, förderte so manche brisante Infos ans Tageslicht, was wir bereits für euch teilweise zusammengefasst haben. Doch das ist nur ein Ausschnitt dessen. Denn auch eine interessante Email kam ans Tageslicht.

It’s just taking a long time

In einer Mail von Phil Spencer kamen interessante Kaufabsichten ans Tageslicht. Woher die Mail kommt? Es gab einen FTC-Leak, die durch den Prozess rund um den Kauf von Activision Blizzard, an viele interne Dokumente geraten sind. Einige davon landeten nun im Netz. Eines davon zeigt eine spannende Mail von Xbox-Chef Spencer. Darin betont er, dass Nintendo DIE große und relevante Gaming-Marke ist, die es gilt für sich zu gewinnen. Dafür sucht Spencer bereits engen Kontakt zu den Verantwortlichen. Durch eine bislang enge Zusammenarbeit habe man auch die besten Chancen, um die beliebten Nintendo-Marken auf die Xbox zu bringen.

“Leider”, merkt Phil Spencer an, habe Nintendo einiges an finanziellen Rücklagen, sodass die Chancen für eine Übernahme schlecht stehen. Für Spencer sei es wichtig, dass bei Nintendo das Verständnis dafür entstehe, dass die Zukunft von Nintendo nicht nur auf der eigenen Hardware liegt. Damit spielt er damit an, dass Nintendo sich dem Markt öffnen müsse, bzw. Xbox. Doch das werde noch lange dauern. Für ihn wäre es ein absoluter Karriere-Moment und er ist davon überzeugt, dass eine Übernahme für beide Seiten positiv wäre. Wir dürfen gespannt sein.

Warner Bros. zu Microsoft?

Die Mail stammt aus dem Jahr 2020, also noch vor der Bethesda-Übernahme. In der Mail wird dies aber bereits erwähnt. Spencer habe bereits zu dem Zeitpunkt weit fortgeschrittene Gespräche geführt und auch die Microsoft-Führung habe ihr Einverständnis für einen Kauf gegeben. Zudem ist in der Mail eine Übernahme von Warner Bros. die Rede, zumindest was den Gaming-Bereich angeht. Wir dürfen also gespannt sein, ob diese Übernahme noch erfolgen wird. Es gab auch in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Gerüchte über mögliche Käufe durch Microsoft. Immer wieder heiß gehandelt: SEGA. Aufgrund vieler Kooperationen stünden die Chancen gut. Doch zuletzt betonte man, dass man “noch” nicht über so etwas nachdenke.

