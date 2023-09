Vorschau: Weko – The Mask Gatherer – Soulsliker Gecko auf Maskenjagd (gamescom 2023)

Einer der umfangreichsten Stände in der Business Hall war der von SWISS Games mit seinen umfangreichem Spielearsenal. Ich habe mir Weko – The Mask Gatherer zeigen lassen und durfte auch das Tutorial spielen, während mir sorgsam erklärt wurde, was es hier eigentlich zu tun gibt. Ihr fühlt euch an Zelda erinnert? Das ist gar nicht so abwegig, lest für mein Fazit einfach weiter!

Es ist grün und sammelt Masken

Und trotzdem ist es nicht Link von Zelda – Majora’s Mask. Weko ist nicht mal ein Mensch, sondern ein mysteriöser Gecko, der durch eine Reihe von Welten reist, um Masken zu sammeln. So viel zur Zusammenfassung. So richtig gecheckt habe ich nicht, warum er das machen muss, aber Faktum ist, dass der liebe kleine Weko sein Gedächtnis verloren hat. Viele kennen ihn und er hat keinen Schimmer. Wie witzig! Doch, wer glaubt, dass Weko – The Mask Gatherer ein lustiges Spiel ist, der irrt sich. Wie auch bei Zelda trügt das kunterbunte Design mit den idyllischen Elementen und überrascht damit, wenn es ans Eingemachte geht!

Weko kann schwimmen, gleiten, kämpfen und einen Schild benutzen, hat er erstmal die richtigen Masken dafür gefunden. Außerdem muss die Ausdauer für alles vorhanden sein. Schwimmt das Reptil zu lange im See herum, könnte es wohlmöglich ertrinken oder weicht es nur aus, ohne sich einen Moment Ruhe zu gönnen, kann die Verteidigung auch mal fallen. Bei diesem Rollenspiel ist ein ausgeklügeltes Kämpfen, Parieren und Ausweichen das A und O und mittendrin kommen noch ein Haufen Charaktere, die sich beschweren, dass man sie ja nicht mehr kennt.

Drei Arten von Masken

Während man so durch die offene Welt von Wekos Universum herumläuft, sind die Masken also das Hauptaugenmerk.

Es gibt aktive Masken, Schild-Masken und Relikt-Masken. Aktive Masken helfen dem Protagonisten beispielsweise einen Gleiter hervorzurufen und so von hohen Bergen in die Täler zu kommen, während Schild-Masken natürlich der Verteidigung dienen. Im Tutorial wird das sehr bildlich erklärt und sollte für jeden intuitiv einsetzbar sein. Relikt Masken erweitern die Ausdauer oder geben andere passive Bonis auf Weko, damit auch anspruchsvolle Gegner leichter besiegt werden können. Ihr müsst allerdings aufpassen, denn von jedem Typ könnt ihr nur eine Maske ausrüsten.

Insgesamt gilt es 25 Masken zu suchen und der Entwickler verspricht acht bis zehn Stunden Spielspaß. Wer gern alle Gegenden erkundet, wird dann sicherlich noch länger auf seine Kosten kommen.

Da es noch kein Erscheinungsdatum gibt, könnt ihr euch das Spiel zumindest bei Steam schon mal auf die Wunschliste packen!

