Vorschau: Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins – Neue Abenteuer im Verwunschenen Wald (gamescom 2023)

Fazit zu Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins

Die Schlümpfe sind jetzt nicht die erste Marke, an die ich bei einem Action Plattformer denke. Dabei ist Der Gefangene des grünen Steins ein mehr als gelungener Vertreter. Klar, hier wird das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber das will es auch gar nicht. Stattdessen gibt es spaßige kleine Rätsel, eine schöne Prise Jump n Run, und knackige Kämpfe. Und das alles in einem herrlich schlumpfigen Look. Lennart Hoffmann (Redakteur)