Am 1. November stellte das Team hinter Disney Dreamlight Valley in seinem ersten Showcase kommende Inhalte vor. Dazu gehörten unter anderem ein Expansion Pass, ein Multiplayer-Modus und einige Updates. Fans des Simulationsspiels können sich also auf das nächste Jahr freuen.

Quelle: Disney Dreamlight Valley via YouTube

Titelbild: ©Gameloft