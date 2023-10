Disney Speedstorm – Fahrt nun kostenlos als euer Liebling aus Disney und Pixar!

Disney Speedstorm ist seit dieser Woche kostenlos auf allen gängigen Plattformen erhältlich! Das bereits im April von Gameloft veröffentlichte Rennspiel voller Disney- und Pixarcharaktere ist nun für alle free-to-play. Ihr könnt alleine oder online wie offline im Multiplayermodus verschiedene themenartige Strecken, die beispielsweise dem Pirates of the Caribbean-Franchise entspringen, fahren, eure Fahrer*innen aufleveln und wie in einem Battlepass täglich Belohnungen erhalten. Setzt individuelle Fähigkeiten in den Rennen ein, um zu gewinnen!

Quelle: Disney Speedstorm via YouTube