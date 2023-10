Gothic II Complete Classic – Auch der zweite Teil des Rollenspiel-Klassikers kommt auf die Switch

Vor knapp einer Woche erschien der erste Teil von Gothic als Port auf der Switch, nun kommt mit Gothic II Complete Classic auch der zweite Teil auf Nintendos Konsole. Mit im Gepäck ist natürlich auch das Addon “Die Nacht des Raben”.

Gothic II Complete Classic schon bald überall spielen

2002 erschien Gothic 2 und stellte mit seinem Release alles von seinem Vorgänger in den Schatten. Eine größere Spielwelt, größere Gefahren, mehr zu entdecken und zu erledigen, die Fortsetzung war einfach in allen Punkten ein Upgrade zu Teil 1. Als ein Jahr später das Addon Die Nacht des Raben erschien, wurde das Spielerlebnis um ein vielfaches erweitert, komplett mit neuen Charakteren, Quests und einer neuen Spielwelt zum Erkunden.

Dieses Spielerlebnis können wir bald auf der Switch ein weiteres Mal erleben. Teil 1 erschien am 28. September 2023 auf der Switch und erhielt gemischte Bewertungen. Im Grunde war es die klassische Gothic-Spielerfahrung, hat aber auch mit vielen Bugs und technischen Problemen zu kämpfen. Teil 2 war in dieser Hinsicht bereits zum originalen Release deutlich besser als sein Vorgänger, also kann man durchaus davon ausgehen, dass auch der Switch-Port technisch etwas besser ausfallen könnte.

Für ein wenig Verwirrung könnte der Name sorgen. Allgemein gilt “Gothic 2 Classic” nämlich als die Standard-Variante OHNE das Addon, Gothic II Complete Classic wird aber das komplette Paket mitsamt Nacht des Raben-Inhalte anbieten. Im Trailer sind wichtige Elemente aus dem Addon wie der Adanos-Tempel und die Klaue Beliars zu sehen, es ist also bestätigt, dass die Addon-Inhalte am Start sein werden.

Was noch nicht bestätigt ist, ist allerdings das Veröffentlichungsdatum. Stand jetzt lautet die Information “Coming Soon”.

