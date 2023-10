Loki – Staffel 2 des beliebten Tricksters gestartet

Seit gestern ist es endlich soweit: Die zweite Staffel von Loki ist auf Disney+ gestartet! Jeden Freitag bis November kommt nun eine neue Folge heraus. Insgesamt besteht diese Season wieder aus sechs Folgen. Erfahrt nun, wie sich die Welt nach den Ereignissen der ersten Staffel verändert hat und was Loki dagegen unternehmen wird! Außerdem könnten die Geschehnisse auch auf die fünfte Phase des MCU einen großen Einfluss nehmen. Schließlich wurde in Loki Kang der Eroberer zum ersten Mal eingeführt und in Ant-Man and the Wasp: Quantumania angekündigt, dass er der neue Oberbösewicht sein wird.

Quelle: Marvel Entertainment via YouTube