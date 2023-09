Vorschau: Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case (gamescom 2023)

Wer an Agatha Christie denkt, denkt in erster Linie an einen Namen: Hercule Poirot. Der belgische Gentleman und selbsternannte beste Detektiv der Welt hat in seiner langen Karriere schon unzählige Fälle gelöst. In The London Case geht es nun zurück in die jungen Jahre, lange bevor unser Meisterdetektiv sich diesen Titel erarbeitet hat.

Ein neuer Fall für Hercule Poirot

The London Case ist nicht nur die Fortsetzung von The First Case, sondern ein komplett neuer Fall. Selbst für alteingesessene Agatha Christie Fans gibt es hier eine neue Geschichte zu erleben, die dennoch ganz im bekannten Stil gehalten ist. Der junge Hercule Poirot soll ein wertvolles Gemälde auf dem Weg nach London begleiten, doch wie wir uns alle schnell denken können, geht natürlich einiges schief. In bester Adventuremanier heißt es nun, unsere Umgebung zu untersuchen und die Personen in unserem Umfeld zu befragen. Ihr wisst was das bedeutet: Probieren, probieren, probieren. Die Ergebnisse werden für euch in einer Art Mind Map festgehalten, in der ihr eure Erkenntnisse mit den aktuellen Fallfragen verbinden und das große Rätsel so nach und nach lösen könnt. Zwar nimmt euch das Spiel teilweise sehr an die Hand und gibt euch schnell Hinweise, wenn ihr nicht gleich den richtigen Weg findet. Dennoch macht es einfach Spaß, sich dem Rätselraten hinzugeben. Und wie oft erlebt man schon den besten Detektiv persönlich so nah bei der Arbeit?

Agatha Christie: Hercule Poirot – The London Case erscheint am 29. August 2023 für Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch sowie digital für PC und Xbox Series X/S.

Agatha Christie - Hercule Poirot, The London Case,1 PS5-Blu-ray Disc: Für PlayStation 5 Hercule Poirot begibt sich in seinem brandneuen Abenteuer im Herzen Londons erneut auf Spurensuche.

Löse Rätsel und finde Hinweise mit dem neuen Kombinatoriksystem – die exzellente Erzählung wird dich dabei bis zum Schluss begleiten und motivieren.

Besuche bekannte Orte in London, während du als der berühmte Detektiv Hercule Poirot die Stadt erkundest, und erfahre, wie spannend die Arbeit eines Detektivs ist. Befrage im Rahmen deiner Ermittlungen Verdächtige und sammle Beweise, um des Rätsels Lösung herauszufinden.

Sieh dich an neuen Schauplätzen nach Hinweisen um. Suche nach Beweisstücken und nimm sie in der Ego-Perspektive genauer unter die Lupe, um weitere Informationen zu erhalten.

Entwickelt vom brillanten und mit dem BAFTA-Preis ausgezeichnete Studio Blazing Griffin

