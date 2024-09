Vorschau: HyperX & OMEN – Wir konnten uns das neue Line-up anschauen! (gamescom 2024)

HP hat unter seinen Marken Omen und HyperX das neueste Equipment auf der gamescom 2024 vorgestellt. Wir konnten uns dabei einen genaueren Eindruck davon verschaffen, was wir an Zubehör und Rechner auf den Markt kommen wird.

OMEN geht mit großen Schritten voran

Individualisierung ist das Thema der beiden Marken, welches am meisten in den Vordergrund gerückt wurde. Bei OMEN zeigt sich das in dem Plan, die Fertig PCs mit mehr Customizing-Möglichkeiten auszustatten. Der OMEN 35L ist das erste Beispiel dessen. Der Rechner setzt auf gehobene Mittelklasse-Komponenten, um erschwinglicher für die Breite zu werden. Wer upgraden möchte, bekommt dazu aber volle Handhabe. OMEN schraubte merklich an der Zugänglichkeit für den Komponententausch und so kann man auch im Nachgang eigene Teile installieren. Schwieriger ist das natürlich bei den Laptops. Hier hat OMEn auch eine breite Produktpalette vorgestellt und dabei bewiesen, wie erstaunlich dünn und leicht auch relativ starke Laptops sein können. Fast schon wie moderne Lifestyle-Notebooks, nur eben mit vernünftiger Leistung.

Zudem ist auch hier der Anspruch den Preispunkt für die Masse angenehmer zu gestalten und so setzt man die Einstiegsmöglichkeiten deutlich flexibler. Besonders stolz ist man aber auf die Einführung von eigenen PC-Komponenten wie Lüftern und Netzteilen. Ersterer war auch bereits mit einem Prototypen ausliegend, sodass wir uns einen ersten Eindruck davon verschaffen konnten. Allzu viel können wir dazu natürlich noch nicht sagen, der Einstieg ist aber vielversprechend. Spannend wird sein, wie man die Brücke zwischen Qualität und Preis schlägt.

Zwischen Individualisierung und Content Creation

Auch bei HyperX stand Individualisierung auf dem Hausaufgabenplan. Die neuen HyperX Alloy Rise Tastaturen, im 75% und 100% Design, bieten hier einige Möglichkeiten. Austauschbare Keycaps, Badges und auch individuelle Gehäuseabdeckungen gehören dazu, ebenso wie Hot-Swapable-Switches. Der Tausch funktioniert glücklicherweise auch recht problemlos und es stehen zudem auch einige Auswahlmöglichkeiten bereit. Darüber hinaus wurde das Line-up um einige Produkte in Richtung Content Creation erweitert. Nicht nur der robust wirkende Mikrofonarm, auch das dazu gehörige HyperX Quadcast 2 wurde gezeigt.

Man hat einige Drehregler entfernt, um es kompakter zu halten und schnell die wesentlichen Einstellungen vorzunehmen. Der Mute-Button ist sehr einfach zu betätigen und kommt glücklicherweise ohne Klick-Geräusche aus. Nur von der Sound-Qualität konnten wir uns während der Vorstellung natürlich noch nicht überzeugen. Aber immerhin: Es gibt vollen RGB-Leuchtumfang. Auch das bereits veröffentlichte HyperX Cloud 3 wurde gezeigt. Man will trotz ähnlicher Aufmachung durch etwas mehr Komfort und ein besseres Mikrofon punkten, ohne preislich über die 100€-Grenze zu gehen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.