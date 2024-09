Vorschau: Wizdom Academy – Spielspaß mit der eigenen Magierakademie? (gamescom 2024)

Fazit zu Wizdom Academy



Wizdom Academy hat mich mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Erstmal ist das Spielprinzip ganz cool und wird wahrscheinlich auch Spaß machen. Die Frage ist nur, wie lange. Denn wenn man etwas gebaut hat, dann kann man ein wenig den Animationen seiner Schüler und Lehrer zugucken, ansonsten hat man aber nicht wirklich was zu tun. Inwiefern das Problem der Manadürre das Spiel spannender macht, wird sich bei Release zeigen. Außerdem ist schade, dass die Dungeons offscreen passieren.

Zuletzt bleibt da noch ein fader Beigeschmack was die Artworks des Spiels angeht. Auf der Steamseite geben die Entwickler selbst an, dass sich vorbehalten wird für das Erstellen von Bildern AI-Werkzeuge zu benutzen. Dabei will man zwar „ethical“ AI benutzen, aber wie ethisch in Ordnung ein System sein kann, was seine Daten meist ohne Zustimmung der Künstler aus dem Internet sammelt, bleibt offen.

Davon abgesehen könnte Widom Academy ein gute cozy game werden, sofern es am Ende eine gewisse Langzeitmotivation mit sich bringt. Über den Einsatz von AI würde ich mir aber noch mehr Infos wünschen.

Tobias Mehrwald (Redakteur und Lektor)