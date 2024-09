Vorschau: Biped 2 – Ein verrücktes Koop-Abenteuer (gamescom 2024)

Biped 2 ist ein Puzzle-Action-Adventure von META Publishing und stellt wieder euer Geschick auf die Probe. Auf der gamescom 2024 durften wir das Spiel antesten.

Die Reise von Aku und Sila geht weiter

In Biped 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle der zweibeinigen Roboter Aku und Sila und müsst wieder einige Hindernisse überwinden. Dazu müsst ihr mit eurem Mitspieler zusammenarbeiten und euch miteinander genau abstimmen. Denn ihr kommt nur zu zwei an euer Ziel! Dabei müsst ihr die klassischen Zwei-Bein-Mechanik meistern und quasi mit euren Fingern laufen. Wer Spiele dieser Art nicht kennt, der muss hier auf jeden Fall etwas Zeit und Geduld mitbringen. Hier ist nämlich ein wenig Übung gefragt und Scheitern ist vorprogrammiert. Doch nach einer Weile werdet ihr den Dreh raushaben und euch nach und nach durch die einzelnen Level bewegen. Auf eurem Weg weicht ihr u.a. klassischen Hindernissen aus, braucht das richtige Timing oder transportiert einen riesigen Ball von A nach B. Koordination und Absprache ist dabei alles. Wählt also einen Mitspieler, mit dem ihr gut kommunizieren könnt – oder versingt einfach im Chaos!

Neu im zweiten Teil der Biped-Reihe ist, dass ihr nicht nur mit einem Zweierteam spielen könnt. Es gibt einen neuen 4-Koop-Spielmodus, in dem ihr als Viererteam die Level bestreiten könnt. Zudem unterstützt das Spiel einen Cross-Plattform-Koop.

Neue Landschaften und Rätsel

Biped 2 bringt einige neue Level und Rätsel ins Spiel sowie Landschaften und Umgebungen. So gibt es neue Biotope mit einzigartigen Eigenschaften, die eure Reise erschweren könnten. Doch lasst euch davon nicht unterkriegen. Schließlich ist wie immer der Weg euer Ziel, auf dem ihr viele Erfahrungen sammeln und eure Mitspieler vielleicht mal von einer anderen Seite kennenlernen könnt. Vergesst dabei nicht, Spaß zu haben!

Neben eigenen Leveln bietet Biped 2 kreativen Köpfen zduem die Möglichkeit, eigene Level im Steam Workshop zu erstellen und sie mit der Community zu teilen. Wenn ihr also neue Herausforderungen braucht, könnt ihr sie ganz einfach selbst stellen.

Biped 2 soll im zweiten Quartal 2025 auf PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch erscheinen.

PASONOMI Aktualisierung Kabellose Maus, LED Wiederaufladbare Leise Funkmaus Laptop Wireless Mouse, 2.4G USB Mäuse mit USB-Empfänger Typ-C Kompatibilität mit Computer/PC/Tablet (Schwarz) 2020 LED Design 7 verschiedene Farben ändern sich während des Gebrauchs zufällig, sorgen für beruhigende Lichteffekte und schaffen eine frische und raffinierte Atmosphäre für Arbeit und Unterhaltung. Schalten Sie die LED der Maus aus, wenn Sie sie nicht verwenden, um Energie zu sparen.

Wiederaufladbar Energiesparend Eingebauter Akku, kein Batteriewechsel erforderlich. Die kabellose Maus wird mit einem USB-Kabel zum Aufladen geliefert, das Sie auch während des Ladevorgangs verwenden können. Die Maus ist nach 8 Minuten Inaktivität im Standby-Modus. Nur 2 Stunden Ladezeit, Sie können es ca. 15-20 Tage verwenden.

Click Mute Komfortables Handgefühl Ultradünne kabellose Maus, ergonomisches Design, geeignet für die linke und rechte Hand. Die leise Klick-Maus mit Anti-Fingerabdruck-Finish bietet Ihrer Hand maximale Unterstützung und Komfort, nicht klebrig, selbst wenn Sie schwitzen. Die Stummschaltung reduziert das Geräusch um 90, ohne sich Sorgen machen zu müssen, andere zu stören.

Schlank und tragbar: Der USB-Empfänger kann bei Nichtgebrauch unter der kabellosen Maus gespeichert werden, nimmt keinen Platz ein und ist tragbar für unterwegs. Sie müssen keinen Treiber installieren. Schließen Sie einfach den USB-Empfänger an Ihren Laptop an und schon funktioniert die Maus.

Breite Kompatibilität 3 einstellbare DPI-Stufen, frei für die tägliche Arbeit. Gut kompatibel mit Windows 2000 XP 7 8 10 Vista Windows ME usw. Geeignet für Mac mit USB oder Typ C Anschluss, Desktop, Laptop, PC und andere Geräte.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.