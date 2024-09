Vorschau: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed – Das nächste Abenteuer der Action-Schildkröten (gamescom 2024)

Yep, die Turtles haben mal wieder ein neues Spiel. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed ist dabei, wie sollte es bei den Tätigkeiten unserer Helden auch anders sein, ein Hack’n’Slash. Wir haben uns den neuesten Ableger der Turtles-Saga auf der gamescom 2024 angeschaut.

Die Turtles sind nun stadtbekannt

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed erzählt eine Geschichte, welche nach dem gleichnamigen Film stattfindet. Es ist also keine Nacherzählung der Story des Films, sondern vielmehr eine Fortsetzung in Spieleform. Die Turtles sind an die Oberfläche von New York gekommen und wachen nun auch offiziell über die Stadt. Da ist es natürlich auch angesagt, dass sie der Sache auf den Grund gehen, wenn plötzlich viele neue Mutanten auftauchen und für Chaos sorgen. Natürlich soll diese Story hauptsächlich dafür sorgen, dass die vier Rabauken etliche Gegner haben, denen sie die Rübe verdreschen können, aber ein paar nette Wendungen und Überraschungen soll die Geschichte dennoch bereithalten.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed gibt’s auf die Omme

Natürlich ist der Hauptfokus des Gameplays von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed der Kampf mit den verschiedenen Turtles, ihren Waffen und unterschiedlichen Fähigkeiten. Ein einer Mischung aus 2.5D und 3D-Setting lauft ihr umher und vermöbelt alle Mutanten, welche euch vor die Katanas und Nunchuks laufen. Dabei ist das Kämpfen richtig schön flüssig, die Angriffe leicht verständlich und die Action schön bunt und comicartig. Ihr wählt pro Level aus, mit welchem Turtle ihr starten möchtet und dessen Arsenal steht euch dann zur Verfügung. Das heißt aber nicht, dass ihr die anderen drei Kumpanen links liegen lasst, ihr könnt sie für einen Spezialangriff herbeirufen. Je nachdem welcher Turtle dann ausgewählt ist, passiert etwas unterschiedliches. Donatello liefert euch ein Überlebenspaket mit Pizza, welches eure Lebensenergie auffüllt, Raphael hingegen lässt seine Wurfsterne vom Himmel regnen und sorgt damit für einen großen AOE-Angriff. Vor allem bei schwierigeren Kämpfen wie größeren Gegnermassen oder Bossgegnern sind diese Spezialfähigkeiten sehr hiflreich.

Mit den Jungs abhängen

Doch es gibt nicht nur Action in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Die Turtles sind, wie ihr Name auch sagt, immerhin Teenager, die auch gerne ihre Freizeit genießen möchten. Es gibt einen Hub, den ihr euch gestalten könnt wie ihr möchtet und wo euch NPCs besuchen kommen. In der Stadt könnt ihr Nebenmissionen mit Minispielchen annehmen oder einfach mal im lokalen Pool ein paar Schwimmübungen machen. Wer sich auch nicht nur auf die Kämpfe in den Levels konzentrieren möchte, der kann diese auch nach versteckten Grafittis absuchen, welche versteckte Inhalte freischalten. Es gibt also auch abseits vom Hauptgeschehen eine Menge für die Turtles zu erledigen.

