Nikoderiko – Donkey Kong-Crash Bandicoot-Mix hat ein Releasedatum

Wir konnten ja in letzter Zeit nicht umhin, von Nikoderiko zu schwärmen. Schließlich haben wir ein Herz für gut gemachte 2D-Platformer und genau dieses nostalgische Gefühl will Entwicklerstudio VEA Games mit ihrem Titel wieder hervorholen. Das Spiel sieht nicht nur wie eine Mischung aus Donkey Kong und Crash Bandicoot aus, auf der gamescom konnten wir herausfinden, dass es sich auch genauso gut spielt. Und nun hat der Platformer endlich ein offizielles Releasedatum.

Nikoderiko springt bereits im Oktober auf eure Konsolen

Der tierische Protagonist ist diesmal kein Affe oder Beuteldachs, sondern einen Mungo namens Niko. Spielerisch finden wir viele Elemente aus beliebten 2D-Platformern und das finden wir toll, denn auch wenn man die Inspiration deutlich spürt, wurde sie hier doch liebevoll verpackt. Außerdem ist Soundtrack-Legende David Wise für den OST zuständig, welcher auch maßgeblich die Klänge in den Donkey Kong-Spielen erzeugte. Wenn also solch ein originales Urgestein seinen Segen gibt und sogar am Spiel mitwirkt, dann kann man doch nicht mehr von einer billigen Kopie sprechen, oder?

Wir werden uns Nikoderiko jedenfalls gründlich anschauen, wenn es am 15. Oktober für 29,99 € auf die Playstation 5, Xbox Series X, Switch und den PC kommt. Gemeinsam mit dem ebenfalls sehr vielversprechend ausschauenden The Eternal Life of Goldman (HIER unsere gamescom-Vorschau dazu) könnte uns eine neue Ära im 2D-Platformer-Genre bevorstehen.

