Vorschau: Flashback 2 – die bunte Fortsetzung eines Retro-Klassikers (gamescom 2023)

Was ist so die längste euch bekannte Zeit zwischen der Veröffentlichung eines Spiels und dessen Nachfolger? Zwölf Jahre zwischen Diablo 2 und 3? 14 Jahre zwischen Duke Nukem 3D und Forever? Wie wäre es mit 31 Jahren? Sehr richtig, 31 Jahre. Im Jahr 1992 wurde das französische Spiel Flashback veröffentlicht. Dieses Jahr, über 30 Jahre später, erscheint mit Flashback 2 die Fortsetzung.

Ein Flashback in die Zukunft

Es geht ins Jahr 2142. Die Erde ist längst nicht mehr der einzige bewohnte Himmelskörper, stattdessen geht es unter anderem zum Jupitermond Europa. Conrad B. Hart ist auf der Suche nach seinem Freund Ian, den die fiesen Morphs entführt haben. Während seiner Suche findet er bald Hinweise, dass er etwas viel größerem auf der Spur ist. Unter der Federführung von Paul Cuisset, dem Schöpfer des ersten Teils, entstand ein knallbuntes Action-Adventure. So geht es unter anderem durch die lebendige Stadt von New Washington oder den undurchdringbaren Dschungel. Dabei gilt es, manchmal in bester Adventure Manier NPCs auszufragen oder bestimmte Gegenstände zu finden, und manchmal in bester Action-Manier sich den Weg freizuschießen. Die Demo war dabei durchaus spaßig, vorausgesetzt das Spiel lief einwandfrei. Leider gab es mehrmals technische Probleme, sodass leider nur ein winziger Ausblick auf das volle Potenzial möglich war. Wollen wir hoffen, dass sich das bis zur Veröffentlichung ändert.

Flashback 2 erscheint am 16. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.

FLASHBACK 2 - Limited Edition Conrad ist wieder da! 30 Jahre nach Flashback ist das mythische Spiel von Paul Cuisset, das die Lizenz weltweit bekannt machte, mit diesem neuen Sci-Fi-Action-Adventure-Spiel zurück

Reise durch 5 große Levels in 5 verschiedenen grafischen Welten (Dschungel, Stadt, GBI-Akademie, Mutantendorf, Morph-Schiff).

Benutze deine treue Waffe, die während des Spiels aufrüstbar ist, um die Morphs zu zerstören!

Fahre mit deinem Moto Jet, um zu wichtigen Orten zu gelangen.

Verwende ein Inventarsystem, das mit verbesserten Waffen und verschiedenen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet ist: Waffen, vernetzte Brillen ...

