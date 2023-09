Vorschau: Koira – Süßes kleines Indie-Spiel, bei dem der Hund hoffentlich nicht stirbt (gamescom 2023)

In einem Doppeltermin bei Don’t Nod wurde uns nicht nur das Kletterspiel Jusant, sondern auch das süße kleine Cozy Game Koira vorgestellt. Der Release des Spiels liegt noch in weiter Ferne, immerhin soll der Titel erst 2025 für Steam erscheinen.

Deshalb konnte uns leider nur ein kleines Video zu Koira gezeigt werden. Wir verraten euch, was den Titel so bezaubernd macht und worum es darin eigentlich geht.

Bitte lasst den Hund nicht sterben

Wir erwachen als schwarz gefärbte Figur, weit entfernt von unserem Zuhause, dem Herz des Waldes. Während wir durch die Gegend wandern, vernehmen wir das Bellen eines Hundes. Zusammen mit unserem neuen Kumpel begeben wir uns auf den Weg nach Hause.

Doch auf dem Weg lauern zahlreiche Gefahren. Während der Geschichte müssen wir unseren ins Herz geschlossenen Welpen vor allerlei Gefahren beschützen. Auf die Frage hin, ob der Hund tatsächlich im Spiel sterben könnte, wurde uns keine Antwort gegeben. Wir müssen wohl das Beste hoffen!

Cozy Game mit simplem Gameplay

Das Spiel bietet keinerlei Dialoge, die Geschichte wird nur über die Animationen der Figuren erzählt. Die Erkundungsphasen werden von kleineren Rätseln abgelöst. Dabei handelt es sich nicht um komplexe Kopfnüsse, sondern eher um „Richtig oder Falsch“-Puzzles.

Die Rätsel sind so aufgebaut, dass die Zusammenarbeit zwischen unserer Figur und dem Welpen im Fokus ist. Die größte Herausforderung dabei ist die fehlende Sprache im Spiel, auch in Bezug auf die Interaktionen mit anderen Charakteren. Deshalb hofft das Entwicklerteam, alles so verständlich wie möglich zu erzählen.

Der Titel soll bisher nur für PC erscheinen. Das Team würde sich wünschen, das Spiel irgendwann auch auf Konsole zu bringen. Allerdings ist vor allem die Switch-Plattform schwierig, da eine Zukunft durch einen möglichen Nachfolger ungewiss wird.

