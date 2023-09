Vorschau: Lysfanga: The Time Shift Warrior – Spannende Kämpfe zum Knobeln (gamescom 2023)

In Lysfanga: The Time Shift Warrior kämpft ihr als heldenhafte Kriegerin gegen uralte Eindringlinge, die euer Volk bedrohen. Mit der Macht der Zeit, verschiedenen Waffen und Zaubersprüchen macht ihr euch ans Werk euer Volk zu retten. Auf der gamescom 2023 konnten wir mehrere Level und einen Bosskampf spielen und verraten euch, ob ihr das Spiel auf eure Wishlist setzen solltet.

Eine Kriegerin kämpft für das Licht

Da das Land Antala von gefährlichen Monstern bedroht wird, liegt es an der Lysfanga Imé, ihre Heimat zu retten. Als erste ihrer Art wurden ihr dafür extra besondere Kräfte von der Göttin der Zeit verliehen. Damit erhält sie selbst eine gewisse Kontrolle über die Zeit. Und das ist bitter nötig, denn die Gegner sind zahlreich und stark, sodass Imé es nicht komplett alleine schaffen kann.

Die Story von Lysfanga: The Time Shift Warrior gibt zwar eine kleine und nette Geschichte ab, ist aber nicht der Fokus des Spiels. Vielmehr dreht sich hier alles um das Gameplay in Hack-und-Slay Art und vor allem auch um die Mechanik der Zeit. Denn obwohl ihr als Imé alleine kämpft, seid ihr doch nicht wirklich allein.

Mit Planung zum Sieg

Die Kämpfe von Lysfanga: The Time Shift Warrior spielen sich in festen Arenen ab. Diese werden physisch begrenzt. Jede Arena könnt ihr euch vor dem Start genau anschauen, um euch eine Taktik zu überlegen. Imé kann nämlich Zeitklone von sich selbst beschwören, sogenannte “Remnants”. Das ermöglicht euch mehrere Durchgänge, die circa 20 Sekunden dauern. Sind diese abgelaufen, oder von euch manuell beendet, startet ihr am Anfang des Levels neu. Das was ihr im Durchgang davor gemacht habt, führt dann ein Zeitklon von euch exakt nochmal aus. Ziel ist es, alle Gegner zu besiegen.

Dabei macht es nicht nur Spaß seinen Klonen beim Kämpfen zuzusehen, sondern sie sind unerlässlich um die Arenen zu gewinnen. Zum einen sind die Gegner oft weit verteilt, sodass man es alleine schon gar nicht in den paar Sekunden überall hin schaffen würde. Zum anderen erfordern aber auch manche Gegner, dass ihr eure Klone einsetzt. Ein Riese mit Schild blockt etwa alle eingehenden Attacken. Sobald ihr ihn aber eine Runde lang mit Attacken dazu gezwungen habt, seinen Schild in eine bestimmte Richtung zu halten, könnt ihr ihn in der nächste Runde von hinten angreifen.

Lysfanga: The Time Shift Warrior macht mit dieser Art von Kampf ziemlich viel Spaß und gibt euch auch die Freiheit die Kämpfe so anzugehen wie ihr wollt. Eure Waffe könnt ihr jederzeit ändern und es ist richtig befriedigend zu sehen, wie am Ende alle Klone genau das tun, was man wollte und die Arena mit der eigenen Taktik bezwungen wird. Gerade der große Bosskampf, den wir selbst spielen konnten, hat uns sehr gut gefallen. Auch hier griffen wir mit verschiedenen Klonen an und mussten uns merken wo wir zuvor schon angegriffen hatten, damit wir uns danach auf den nächsten Punkt konzentrierten. Da jede Arena außerdem eure Bestzeit und besiegten Gegner festhält, können sich Perfektionisten lange austoben.

