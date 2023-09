Vorschau: Quadroids – Auf den Spuren der Lemminge (gamescom 2023)

Eines meiner allerersten Videospiele überhaupt waren damals die Lemmings, denen ich etliche Stunden meines Lebens gewidmet habe. Als ich also hörte, dass auf der gamescom 2023 ein von Lemmings inspiriertes Spiel präsentiert werden würde, war ich sofort Feuer und Flamme. Gemeinsam mit Lennart habe ich mir also Quadroids angeschaut und ob der Vergleich mit Lemmings wirklich gerechtfertigt ist, werde ich euch nun verraten.

Viermal so viel Spaß, viermal so viel Chaos

Nun, Lemmings und Quadroids ähneln sich insofern als dass es einen Startpunkt gibt, von dem kleine Männchen von alleine loslaufen und einen Zielpunkt, an welchen wir sie manövrieren müssen. Da hören die Ähnlichkeiten aber auch schon auf. Während wir in Lemmings den Figuren Aufgaben zuweisen und in aller Ruhe an einer Lösung für die Levels feilen können, ist Quadroids absolut chaotisch und der einzige Befehl, den wir unseren Roboterchens geben können, ist zu springen. Es gibt jedoch einen Clou: Der Bildschirm wird geviertelt und jeder Bildabschnitt ist einem Knopf auf eurem Controller zugewiesen. Soll heißen: Die Quadroids im jeweiligen Bildabschnitt springen nur, wenn ihr den jeweils zugewiesenen Knopf drückt. Hier sind motorische Fähigkeiten und eine gute Übersicht gefragt.

Quadroids ist kein Puzzle-, sondern vielmehr ein Geschicklichkeitsspiel

Mit gut abgestimmten Sprüngen führt ihr eure Mini-Roboter an die Zielorte und müsst so ganz nebenbei auch darauf achten, dass diese nicht an den zahlreichen Fallen draufgehen. Spitze Zacken, ekelige Säure oder heißes Feuer, eure Diener können ganz schnell zu Schrott verarbeitet werden. Aber vielleicht wollt ihr das ja sogar, denn die Überreste helfen euren nachfolgenden Kollegen, einfacher über die Hindernisse zu gelangen. Einfach das Level schaffen oder doch mit so wenigen Verlusten und so schnell wie möglich, um eine goldene Medaille zu erhaschen? Eine schwierige Wahl. Komplettionisten müssen die Levels wohl etliche Male spielen, um die bestmöglichen Zeiten herauszuholen. Und wem das noch nicht genug Herausforderung ist, der kann auch noch die Bonuslevel suchen. Diese schaltet man frei, indem man in bestimmten Levels einen Schalter aktiviert und die dann erscheinenden Kristalle einsammelt. Leichter gesagt als getan, denn die Kristalle verschwinden nach einiger Zeit wieder. Quadroids ist nichts für eine ruhige Minute zwischendurch, euer Puls wird durchgehend auf 180 sein.

Spiel, Spaß und eine kleine Prise Masochismus

Der wichtigste Kern, den man bei Quadroids verinnerlichen muss, sind die Tasten, die den jeweiligen Bildschirmen zugewiesen sind. Denn ein Quadroid läuft nicht einfach in den angrenzenden Bildabschnitt, sondern in denjenigen, dessen Boden die gleiche Farbe hat. Wenn man also nicht schnell genug merkt, dass sich die Sprungtaste geändert hat, läuft euer Männchen einfach in den Tod. Besonders knifflig ist es, wenn der Bildschirm bei Wandsprüngen gewechselt wird. Ihr müsst stetig auf Achse sein, sonst finden eure robotischen Diener ein baldiges Ableben. Der Humor im Spiel ist tiefschwarz und so sterben eure Quadroids einen brutalen Pixeltod, wenn ihr nicht auf sie Acht gebt. Manchen Spielertypen wird dies besonders viel Freude bereiten. Geplant sind etwas über 100 Levels, spätere hinzugefügte Inhalte wären wohl nicht komplett auszuschließen. Ein genauer Releasetermin steht noch nicht fest, wir behalten diesen vielversprechenden 2D-Puzzle-Platformer aber natürlich im Auge.

