Vorschau: Headbangers Rhythm Royale – Rhythmus-Spaß mit schrulligen Tauben (gamescom 2023)

Wirft man das erste mal einen Blick auf Headbangers Rhythm Royale, dann kommt einem automatisch Fall Guys in den Kopf. Eierförmige, schrullige Figuren, in diesem Fall Tauben, fast identische Menüs und ein Battle Royale-Gameplay mit Minispielen, bei denen am Ende ein*e Spieler*in übrig bleibt. Der Unterschied? Nun, alle Minispiele sind Rhythmus-Spiele. Also ein Spiel, welches auf stupiden Humor setzt, gepaart mit vielen, lustigen Musikspielchen, das klingt nach einer Menge Spaß. Aber kann es den Hype von Fall Guys rekonstruieren? Das haben wir mal, mit einer Menge Taktgefühl wohlgemerkt, überprüft.

Headbangers Rhythm Royale ist wie Fall Guys, nur dümmer

Das ist nicht etwa unsere eigene Aussage, dieser Vergleich stammt direkt von den Entwicklern bei Glee Cheese Studio höchstselbst. Es wird weniger auf den Süßheitsfaktor gesetzt als bei Fall Guys, dafür wolle man stattdessen mehr stupiden Humor bedienen, welches mit den Hauptfiguren, den Tauben, deutlich wird. Die kleinen Racker geben die seltsamsten Laute von sich und lassen sich wohl am besten mit so Charakteren wie den Minions oder den Rabbids vergleichen. Ja, viele sind genervt von den Lauten, welche diese Figuren von sich geben und auch die Tauben von Headbangers Rhythm Royale bedienen eine ganz geduldige Sparte von Zuhörer*innen, ehrlich gesagt ist der Nervigkeitsgrad uns während der Minispiele nicht ganz so doll negativ aufgefallen, stattdessen wurde viel gelacht, über den „dummen“ Humor. Es ist eine Wohltat, wie sehr sich dieses Spiel selbst nicht ernst nimmt.

Eins, zwo, drei, vier

Gespielt wird in vier Runden mit 23 Minispielen, wovon sich diese für die jeweiligen Runden unterscheiden. Soll heißen, es gibt eine Reihe von Startspielen und auch ein paar Finalspiele, die sich in Rotation befinden. Bei den Spielen geht es natürlich um viel Rhythmusgefühl und man sollte sich nicht von den wahnwitzigen Szenarien ablenken lassen, in die man gerät. Da muss man zum Beispiel mit einer Zwille Tauben abschießen, die als Klaviertasten verkleidet sind und bei einem Treffer den jeweiligen Ton von sich geben. Oder man muss den Vorgaben einer Aerobic-Taube in engem Trainingsanzug folgen. Oder man muss bei einem Notenblatt die richtige Lautstärke der Töne angeben. Die Minispiele sind dabei schön abwechslungsreich und spaßig, jedoch saßen wir auch mit vier Personen in einem Raum und haben dabei viel gelacht. Es bleibt also abzuwarten, ob der Humor auch alleine oder mit Freund*innen über Headset so gut rüberkommt wie bei unserer Anspielsession. Dazu ist natürlich bei gerade mal 23 Minispielen die Gefahr vorhanden, dass diese sich recht oft wiederholen. Jedoch wolle man, so die beiden Entwickler, durchaus darüber nachdenken, ganz im Stile von solchen Spielen neue Inhalte nachzureichen.

Es wird kein Free-To-Play-Modell geben

Eine große Sorge wurde direkt auf unsere Nachfrage ausgeräumt. Es wird in Headbangers Rhythm Royale keine Mikrotransaktionen geben. Sicher, es gibt etliche lustige Kostüme für die Tauben zum Freischalten wie etwa Borat-Badeanzüge oder der berühmte Kackhaufen-Emoji als Anzug, aber diese können nicht mit Echtgeld erworben werden. Man zahlt einmalig für das Spiel selbst, alle weiteren Inhalte im Spiel kauft man mit Ingame-Kronen, die man beim Spielen gewinnen kann. Insgesamt kann man so auf eine Spielzeit von bis zu 50 Stunden kommen, wenn man wirklich alles freischalten möchte. Außerdem möchte man einen großen Augenmerk auf den eSports-Bereich legen. Ein Partyspiel als eSport, warum nicht? Da bliebe dann aber die Frage des Matchmakings. Wird man immer mit ähnlich talentierten Spieler*innen in eine Lobby gesetzt? Dies solle wohl der Fall sein, versicherte man uns. Inwiefern das bewerkstelligt werden kann wird aber wohl erst nach Release offensichtlich werden, wenn viele Leute Headbangers Rhythm Royale online spielen. Am 31. Oktober 2023 können wir dann unsere rhythmischen Talente unter Beweis stellen, dann werden die abgedrehten Tauben auf die Öffentlichkeit losgelassen.

