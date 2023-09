Vorschau: Agatha Christie – Mord im Orient Express – Ein Klassiker für die Gegenwart (gamescom 2023)

Agatha Christie’s Hercule Poirot hat über die Jahre hinweg viele Fälle gelöst, doch nur zwei davon kennt jeder: Tod auf dem Nil und Mord im Orientexpress. Beide Stoffe wurden mehrfach adaptiert, zuletzt von Kenneth Branagh fürs Kino. Diese Adaption geht jetzt einen Schritt, den bisher niemand gegangen ist: Eine Inszenierung in der Gegenwart.

Hercule Poirot’s Klassiker, jetzt neu im 21. Jahrhundert

Ganz genau, es geht in unsere Zeit. Statt in den 1930er Jahren sind wir in den 2020ern unterwegs. Das verpasst dem allseits bekannten Fall einen gänzlich neuen Anstrich. Wie es sich für ein gutes Adventure gehört, befragen wir unsere Mitreisenden und untersuchen alles, was uns vor die Nase kommt. In der Übersicht können wir den Überblick über aktuelle Fragen und Erkenntnisse behalten, mit deren Hilfe wir Schlüsse ziehen und Fragen beantworten können. So können wir nach und nach Licht ins Dunkel bringen, und den Fall lösen. Wer den Fall kennt weiß natürlich schon, wer den Mord begangen hat. Doch selbst für Veteranen des Orientexpresses ist es eine willkommene Abwechslung, den Fall selbst zu lösen. Und dank der neuen Inszenierung gibt es immer noch Neues zu entdecken.

Agatha Christie – Mord im Orientexpress erscheint am 19. Oktober 2023 für Playstation 4, Playstation 5 und Switch sowie digital für PC und Xbox Series X/S.

Agatha Christie - Mord im Orient Express - Deluxe Edition [PS5] Als der legendäre Detektiv Hercule Poirot reist du in Gesellschaft faszinierender Charaktere mit dem prestigeträchtigen Zug, und versuchst, einen Mordfall aufzudecken, der an Bord stattgefunden hat.

Ein spannendes Abenteuer mit starken Wendungen: Mache dich auf große Wendungen gefasst, die dich bis zum Schluss fesseln werden.

Komplett in deutscher Sprache inkl. Audio-Ausgabe

Tauche in Hercule Poirots Kopf ein, um Mind Maps zu entdecken und zu erstellen, die dem Gameplay eine zusätzliche Tiefe verleihen.

In jedem Kapitel finden sich zahlreiche Rätsel mit Objektmanipulationen, die überall verstreut sind.

